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El partido entre Al Jazira y Gol Gohar en la AFC Champions League Two dio un giro insólito el miércoles. El árbitro Hanna Hattab fue sustituido en el descanso tras graves acusaciones de estar borracho.

El iraní Gol Gohar vio cómo Hattab tomaba varias decisiones discutibles en su partido contra Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, pero una acción en el minuto 32 destacó especialmente.

Tras una falta sobre el jugador del Gol Gohar Ali Asghar Ashouri en el centro del campo, Hattab se tomó un momento para decidir. A continuación, el árbitro sirio sorprendió a todos al llamar al portero del Al Jazira, Ersin Destanoglu, y mostrarle la tarjeta amarilla.

El guardameta turco y sus compañeros se quedaron completamente desconcertados por la decisión de Hattab, que no parecía especialmente despierto.

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En las imágenes se ve al entrenador del Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritar tras la curiosa acción: "¡Está borracho!". Las acusaciones no se han confirmado por el momento, pero la AFC consideró necesario intervenir en el descanso.

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El responsable del equipo del Gol Gohar, Heydar Afsari, declaró después del partido: "El árbitro del encuentro contra Al Jazira no estaba en condiciones normales, e incluso los jugadores del Al Jazira nos dijeron lo mismo".

"El club informó inmediatamente de ello a los responsables del partido y advirtió de que no jugaríamos si la situación seguía igual".

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"El número 77 del Al Jazira (João Milson, N. de la R.) debería haber sido expulsado tras su segunda falta, pero el árbitro anotó la tarjeta a nombre del portero del equipo rival".

"El árbitro fue sustituido después de que informáramos de ello a la AFC", afirmó Afsari. Al Jazira ganó el partido por 1-0 gracias a un gol de Anderson Talisca (ex del Fenerbahçe).