Insaurralde continuaría como jugador de América

Aún con la actuación frente a Pachuca, Cristian Insaurralde habría firmado su permanencia en América ante la falta de refuerzos.

Aún cuando despertó el interés de Newell's Old Boys de Argentina por petición del entrenador Héctor Bidoglio, Cristian Insaurralde permanecería en la plantilla del América en este Clausura 2019.

El delantero argentino, quien ya no estaba en planes de Miguel Herrera por la falta de minutos y rendimiento en la cancha, se habría decantado por retenerlo en el club, destacando la actuación del pasado fin de semana frente a los Tuzos del Pachuca, encuentro en el que anotó y dio una asistencia para gol.

El motivo principal sería la falta de hombres en el ataque del América, tras la venta del juvenil Diego Lainez al Real Betis Balompié de España y Cecilio Domínguez al Independiente de Avellaneda, club que no ha podido contar con el paraguayo al no saldar el acuerdo económico solicitado por la dirigencia encabezada por Santiago Baños y Mauricio Culebro. Además, el cuerpo técnico no ha podido contar con Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

Insuarralde encontró comunión con Henry Martín, futbolista mexicano que ha levantado la mano para quedarse con la titularidad en medio de la búsqueda del club de Coapa de un delantero, petición del Piojo Herrera.