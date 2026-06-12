Infantino genera polémica: 64 selecciones podrían no bastar para Italia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a acaparar la atención con declaraciones polémicas, llenas de críticas directas y promesas de más cambios en el mayor torneo del mundo.

Antes del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, Infantino concedió una entrevista al canal brasileño «CazéTV» sobre el futuro del torneo, respondiendo a las críticas que han rodeado a la organización en Norteamérica en los últimos días. Además, lanzó una pulla a la selección de su país natal, Italia, que se perderá el torneo por tercera vez consecutiva.

Sobre la ampliación del Mundial, afirmó: «Primero debemos ver cómo va esta primera edición con 48 selecciones. Cada fase de clasificación es un gran acontecimiento y ya pensamos en ampliar a 64 equipos en el futuro, lo que aumentaría la participación e interacción mundial con el torneo».

Pero la frase que acaparó la atención apuntó a Italia: tras mencionar más plazas, se burló de su ausencia diciendo: “Quizá Italia se clasifique si aumentamos a 64 equipos, o tal vez a 208 para ver si así logran entrar”, concluyó entre risas.