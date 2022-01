El Barcelona alucina con el XI de la FIFA

En el Barcelona no se acaban de creer que el equipo que ganó el triplete la pasada temporada no tenga representación de ninguna jugadora en el mejor once que la FIFA y el colectivo FIFPro hicieron público este lunes en la gala The Best. Ni tan siquiera la ganadora del premio a la mejor futbolista del mundo -y del Balón de Oro-, Alexia Putellas, forma parte de este once, en el que tampoco está Jennifer Hermoso, la segunda clasificada en el galardón dorado por detrás de Alexia y máxima goleadora tanto en la Champions League como en la Liga española. En el club sorprenden las votaciones, en las que no se premió a ninguna futbolista de las que ganaron con solvencia LaLiga Iberdrola, la Copa de la Reina y la Copa de Europa en Göteborg, con goleada incluida al Chelsea.

🏆 THIS is the 2021 Women’s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWWC pic.twitter.com/710e5SqqOK — FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022

Tampoco recibió el premio al mejor entrenador del año Lluís Cortés, el técnico que levantó el triplete con el Barcelona y que estaba nominado al galardón, que se acabó llevando Emma Hayes, la entrenadora del Chelsea que ganó la Superleague inglesa, pero que perdió la final de la Champions League contra el Barça por 4-0. De hecho, el Chelsea se impuso en la liga con dos puntos de distancia sobre el Manchester City, 69 goles a favor y 10 en contra. El Barça de Cortés, por su parte, levantó LaLiga española a 25 puntos del Real Madrid, con 167 goles a favor y 15 en contra.

En el club blaugrana muestran un gran orgullo por el exitoso año individual de Alexia Putellas, escogida la mejor jugadora del mundo en todos los premios individuales -The Best, Balón de Oro y GOAL50-, a la que consideran emblema de la entidad no solamente por su calidad futbolística, sino también por la manera en la que se expresa fuera del campo. Alexia se ha convertido, por su fútbol, discurso y forma de actuar, en un ejemplo para las nuevas generaciones de jóvenes futbolistas, que empiezan a tener referentes en las mujeres vestidas de blaugrana como nunca antes las habían tenido. "Las niñas y los niños ahora pueden escoger qué referentes quieren seguir, femeninos o masculinos", expresó la capitana de Mollet en una entrevista a Catalunya Ràdio concedida hace unos meses.

Pero pese a la satisfacción por el galardón individual, en el club hay cierta incredulidad por la elección del mejor once y del mejor entrenador/a. Que Lluís Cortés no haya ganado el premio tras el triplete y sí lo haya hecho Hayes produce un cierto malestar, de la misma manera que lo hace el hecho de no tener a ninguna representante barcelonista en el equipo de las estrellas. Alexia, la mejor del mundo, no está entre ellas, pero tampoco lo están ni la guardameta Sandra Paños, ni las delanteras Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso o Lieke Martens. Tampoco está Aitana Bonmatí, MVP de la final de la Champions League.