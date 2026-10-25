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Traducido por

¿Imitará a Vinicius? Diomande, con una cita con la historia en su primer Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Y. Diomande
España
Brasil
Côte d’Ivoire

Un evento especial espera a la estrella marfileña

El jugador del Real Madrid, el marfileño Yan Diomandé, se prepara para firmar un hito individual destacado en su primer Clásico ante el Barcelona.

El Real Madrid visita esta noche al Barcelona, en el marco de los partidos de la décima jornada de LaLiga, en un encuentro en el que el equipo catalán busca romper la moral de su rival y ampliar la diferencia entre ambos a 9 puntos.

El Barcelona encabeza la tabla de LaLiga con 27 puntos, seguido del Atlético de Madrid (25) tras su victoria de ayer ante el Deportivo de La Coruña por 1-0, y en tercer lugar el Real Madrid con 21 puntos.

Según el diario As, el internacional marfileño está a un paso de lograr un récord a esta temprana edad, ya que disputará el Clásico esta noche con 19 años y 346 días.

También señaló que, en caso de marcar un gol, se convertiría en el segundo jugador más joven del Real Madrid en anotar ante el Barcelona en LaLiga, por detrás de Vinicius Junior, que ya marcó a los blaugrana con 19 años y 233 días, en marzo de 2020.

Lee también: Los disturbios de Cataluña y los recuerdos de 2019: ¿se aplazará la fecha del Clásico?

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