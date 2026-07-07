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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Imam Ashour preocupa a Hossam Hassan en el partido contra Argentina

E. Ashour
H. Hassan
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Egipto
Argentina
EE. UU.

La estrella egipcia pide un cambio cuanto antes

Imam Ashour, mediocampista estrella de Egipto, preocupó al cuerpo técnico de los Faraones, liderado por Hossam Hassan, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina este martes.

Las cámaras mostraron al final del primer tiempo que el jugador pidió su cambio por una lesión sufrida en esa mitad.

Hamdi Fathi se calentó para ingresar al final del primer tiempo, pero Hassan pospuso el cambio hasta el inicio del segundo.

Los Faraones cerraron el primer tiempo 1-0 ante el campeón. El ganador de este duelo se medirá en cuartos al vencedor de Suiza-Colombia.

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