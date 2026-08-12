Imagen: el Real Madrid presenta oficialmente su tercera camiseta

El Real Madrid descorrió oficialmente el telón de la tercera camiseta del conjunto blanco este miércoles, antes del inicio de la nueva temporada 2026-2027.

El Real Madrid comienza su temporada el sábado 22 de agosto, con un enfrentamiento ante el Espanyol en la primera jornada de LaLiga.

La nueva equipación del Real Madrid destaca por un color rosa vivo con detalles blancos en el cuello en forma de V, las mangas, las tres bandas, el logo de la marca fabricante "Adidas" y el escudo del Real Madrid. Además, su diseño incluye patrones geométricos inspirados en la artesanía de América Latina, según informó la cadena "Foot Mercato".

Con esta nueva equipación, el Real Madrid pretende resaltar el vínculo que une a sus aficionados en todo el mundo y la pasión que trasciende fronteras y culturas.

La camiseta también destaca por la tecnología "Climacool" de Adidas, diseñada para absorber la humedad, además de tejidos ligeros con tecnología tridimensional para ofrecer un mejor ajuste.











