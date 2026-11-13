Compartir Sigue a GOAL en Google

Tras años de silencio, el brasileño Malcom hizo estallar una sorpresa de alto calibre al revelar entretelones nunca antes contados del vestuario del Barcelona, cuyo protagonista fue Lionel Messi, quien intentó personalmente convencerlo de quedarse en el Camp Nou y lo describió como uno de los jugadores del futuro del club catalán.

Anuncios

Malcom, jugador del Al Jazira emiratí, rememoró en una entrevista recogida por la emisora española "Cadena SER" los recuerdos de su única temporada con el Barcelona, aquella que comenzó como un gran sueño y terminó con una marcha sorpresa a Rusia, pese a contar con el apoyo del mejor jugador de la historia del club.

Malcom (29 años) había llegado al Barcelona procedente del Girondins de Burdeos tras una temporada excepcional, en la que marcó 12 goles y dio 7 asistencias en 38 partidos, por lo que el fichaje parecía el comienzo de una nueva estrella en el firmamento del fútbol mundial. Pero las distintas circunstancias, y la escasa participación, impidieron dar el salto al que todos aspiraban.

Malcom dijo con evidente nostalgia al hablar de aquella etapa: "Siempre les digo a mis amigos que jugué junto a Messi durante un año entero. Fue una experiencia maravillosa. Siempre me trató con muchísima amabilidad".

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el brasileño reveló el momento previo a su marcha al Zenit de San Petersburgo en la temporada 2019/2020, cuando el propio Messi acudió a hablar con él en un último intento de convencerlo para que se quedara.

Anuncios Anuncios

Malcom relató lo sucedido: "Cuando estaba a punto de irme a Rusia, Messi vino a hablar conmigo y me dijo: eres un jugador con un futuro brillante, y vas a ser un gran futbolista. Me pidió que me quedara. Me dijo: quédate aquí, porque eres uno de los jugadores del futuro del Barcelona".

Related Topics

Palabras que Malcom no esperaba de la leyenda argentina, que veía en él un talento merecedor de paciencia y oportunidad, y lo consideraba una de las promesas más destacadas del club en aquel momento.

Y pese a este gran respaldo, la decisión de marcharse pesó más que las palabras de Messi. En el extremo brasileño prevaleció su deseo de jugar con regularidad y aumentar sus minutos de participación, por encima de la idea de seguir junto a la élite del fútbol mundial sin un papel principal.

Anuncios

Malcom explicó los motivos por los que aceptó la oferta del Zenit: "Era joven y quería disputar partidos, ganar experiencia y mostrar mi potencial. Quería demostrar mis cualidades sobre el terreno de juego".

Con el paso de los años, Malcom empezó a replantearse su decisión, reconociendo que dejar el Camp Nou quizá no fue el paso más acertado para su carrera, aunque entonces sintió la necesidad de incorporarse a un equipo que le diera un papel destacado: "Puede que mi decisión no fuera la correcta, pero aspiraba a jugar con regularidad, y por eso elegí marcharme a Rusia".

Anuncios

Y pese a que su etapa en el Barcelona no duró más que una sola temporada, Malcom conserva recuerdos inolvidables del tiempo que pasó con Messi, al que considera una figura clave en su desarrollo como futbolista.

Malcom concluyó sus declaraciones: "Aprendí mucho de Messi. Siempre hablaba conmigo, me animaba y me ayudaba. Fue una temporada excepcional que nunca olvidaré".