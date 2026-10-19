El Sevilla elevó el tono de sus protestas contra las decisiones arbitrales tras su derrota ante el Real Madrid por (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, al quejarse de la no expulsión de Arda Güler por su entrada sobre Peque, además de la jugada de la entrada de Ibrahima Konaté sobre Oury antes de uno de los goles del equipo blanco, en un encuentro que provocó la ira del club andaluz.

El diario español "Marca" señaló que el enfado dentro del Sevilla se extendió desde los jugadores hasta el director técnico Luis García Plaza, después de que el club considerara que decisiones arbitrales determinantes le privaron de competir en igualdad de condiciones, y todo ello días después de haber protestado también por la expulsión de Isaac Romero durante el partido frente al Levante.

El Sevilla se burla del Real Madrid en las redes sociales

El Sevilla expresó su descontento por lo sucedido en el partido a través de una serie de publicaciones en las redes sociales, en respuesta a una publicación del canal "Movistar" que comparaba el gol de Kylian Mbappé con una obra de arte del museo del Louvre.

El club andaluz escribió, con ironía: "¡Con el museo del Prado tan cerca, y os vais al museo famoso por los robos!", en un comentario que encerraba una dura crítica a las decisiones arbitrales que se vivieron en el encuentro.

El Sevilla también protestó por el retraso en la emisión de la repetición de la jugada de la entrada de Konaté sobre Oury antes de uno de los goles del Real Madrid, preguntando: "¿Podéis repetir 18 segundos? Queremos ver la jugada completa".

Nos privaron de jugar otro partido

El enfado no se limitó a la directiva del Sevilla, ya que Luis García Plaza expresó su desacuerdo con las decisiones arbitrales, aludiendo a la jugada de la entrada de Arda Güler sobre Peque en el centro del campo, en la que el videoarbitraje "VAR" no intervino para señalar una falta que mereciera sanción.

El entrenador del Sevilla declaró tras la derrota ante el Real Madrid: "Nos privaron de jugar otro partido", en referencia a su convicción de que las decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del encuentro y en las opciones de su equipo.

El técnico también generó polémica por la entrada de Konaté sobre Oury antes de uno de los goles del Real Madrid, después de haber protestado anteriormente por la expulsión de Isaac Romero frente al Levante, recordando otros casos que, a su juicio, merecían el mismo tratamiento.

Por su parte, Juan Iglesias mostró su desacuerdo con las decisiones que se produjeron en el partido, mientras que el informe publicado en la página oficial del Sevilla resumió la postura del club con la frase: "Un codazo, y se acabó", en una nueva escalada de las protestas andaluzas.

Una semana decepcionante

El Sevilla espera dejar atrás una semana decepcionante, después de sumar un solo punto de los 6 posibles desde la reanudación de la competición liguera, un bajón que frenó parte de la inercia que el equipo había ganado al inicio de la temporada.

Y pese a estar lejos de la zona de descenso, la pérdida de puntos ha afectado a las aspiraciones del club andaluz de seguir avanzando en la tabla, por lo que está obligado a recuperar su equilibrio rápidamente cuando se enfrente a Osasuna el fin de semana que viene.