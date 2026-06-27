La anulación del gol de Irán a Egipto en los últimos instantes del partido de este sábado, que terminó 1-1, ha desatado una fuerte polémica. El VAR detectó un fuera de juego de Khalilzadeh y privó a Irán de la victoria.

La decisión enfureció al exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović, comentarista del Mundial 2026 para «Fox Sports», quien atacó con dureza al equipo arbitral y al VAR.

Con este resultado, Egipto avanzó a dieciseisavos como segundo, mientras que Irán aguarda ser uno de los mejores terceros para pasar de ronda.

Según el diario «Corriere dello Sport», el sueco declaró: «Esta es la razón exacta por la que la afición ha perdido la confianza en la tecnología del VAR; nos dicen que se creó para anular los errores evidentes y, sin embargo, sigue provocando desastres y más polémica en el mayor escenario futbolístico del mundo, lo cual es totalmente inaceptable».

El astro sueco insistió en la validez del gol de Khalilzad y añadió: «He visto la repetición del gol una y otra vez y sigo sin entender cómo se ha podido considerar fuera de juego. Cuando se anula un gol que puede decidir el futuro de un país en el Mundial, hay que estar seguro al 100 %, no hacer conjeturas desde detrás de una pantalla».

Su crítica no se quedó en lo técnico: «Millones de iraníes celebraron lo que creían un momento histórico, para ver cómo unos responsables lo anulaban en segundos. No solo habéis anulado un gol, sino que habéis robado el sueño de toda una nación».

Y añadió: «Hay que pedir cuentas al árbitro y a los responsables del VAR; no pueden escudarse en la tecnología cuando la usan mal; esto no es justicia, es incompetencia».

Ibrahimović cerró su ataque criticando al sistema arbitral y recordando los sacrificios de jugadores y aficionados: «El Mundial se celebra cada cuatro años; los jugadores lo sacrifican todo para llegar hasta aquí, y los aficionados viajan desde todos los rincones del mundo, y entonces llega una decisión impactante que echa por tierra meses de duro trabajo. Esto es imperdonable. Si este es el nivel del arbitraje en el torneo más importante del mundo, hay un grave fallo en el sistema futbolístico. El fútbol se merece algo mejor, los jugadores se merecen lo mejor y, sobre todo, la afición se merece mucho más».