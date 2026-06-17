Ibrahimović acusa a una leyenda estadounidense de ignorancia... y Henry se queda atónito

Tras la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal en el Mundial 2026, el sueco Zlatan Ibrahimović criticó en el plató de «Fox Sports» a la leyenda estadounidense Landon Donovan por calificar de “muy sobrados” a los “Gallos”.

Todo empezó cuando Donovan criticó la actuación de Francia en la primera parte, al considerarla “presuntuosa” y “despreocupada”.

El francés Thierry Henry respondió que muchos subestiman a Senegal y que no haber sentenciado el partido pronto no prueba arrogancia.

Durante el análisis, Henry declaró: «No entiendo esa descripción. ¿Acaso si Francia no se adelanta con tres goles en los primeros quince minutos, el equipo se vuelve arrogante? Hay que reconocerle a Senegal el mérito que se merece, es una selección fuerte y todo el mundo lo sabe».

El exjugador estadounidense Alexi Lalas apoyó a Donovan, pero destacó que Francia mostró su carácter de campeona al mejorar en la segunda parte. «Si parecen arrogantes es porque pueden jugar a un nivel muy alto, como demostró la segunda parte».

Luego intervino Zlatan Ibrahimović y rechazó llamar “arrogante” al juego francés.

El exdelantero sueco afirmó: «Esto no es arrogancia, sino confianza».

Luego lanzó la frase más repetida tras el programa:«Los ignorantes dirán que es arrogancia, pero los inteligentes dirán que es confianza», apuntando implícitamente a Donovan y a Lallas.

Zlatan defendió así a Francia, que igualó ante Senegal antes de sentenciar con la calidad de Mbappé, autor de un doblete, y de Michael Oulissi, mejor jugador del partido.

La cámara captó la reacción de Thierry Henry: atónito, con los ojos muy abiertos.

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