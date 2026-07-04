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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Ibrahim Hassan: «No vemos a Messi... pero tenemos 26 como él en la selección de Egipto»

Argentina vs Egipto
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El entrenador de los Faraones reveló las instrucciones del cuerpo técnico a los jugadores

Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, elogió el espíritu de los Faraones en el Mundial 2026, habló de la lesión de Mohamed Salah y explicó cómo su hermano, el entrenador Hossam Hassan, prepara los partidos.

El viernes alcanzaron los octavos al vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y ahora se medirán a Argentina, que superó 3-2 a Cabo Verde también en la prórroga.

En una entrevista con Ahmed Moussa en el programa «A mi responsabilidad», del canal «Sada al-Balad», Ibrahim Hassan explicó: «Cuando Salah salió del partido contra Irán, tenía una lesión, y se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia... Normalmente, esta lesión tardaría al menos diez días en curarse».

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Y añadió: «Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo... Además, Hossam transmite mucha confianza a los jugadores; desde el primer día les dijeron: «No queremos irnos, nos quedamos aquí».

El exlateral derecho de los Faraones añadió: «Les decimos: “Jugad y dadlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial…”. Haytham hizo un gran partido y estaba listo; le daremos minutos según cómo se desarrolle el encuentro».

Sobre el duelo del martes contra Argentina y Lionel Messi, Ibrahim afirmó: «No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival... Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense».

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