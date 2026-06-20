Ibrahim Afellay: «Espero que Ismael Saibari le eche una buena bronca en la selección de Marruecos»

Ibrahim Afellay admite a la NOS que le preocupa la eficacia ofensiva de Marruecos tras la victoria 0-1 ante Escocia en el segundo partido del Mundial.

La ocasión de Brahim Díaz en el 77 le irrita: el delantero del Real Madrid pudo asistir a Ismael Saibari para el 0-2, pero buscó el gol y perdió el balón, forzando un final de infarto.

«Si eres tan bueno con el balón como Díaz, nunca puedes decir: “No lo vi” (a Saibari)», afirma Afellay. «¡Estos son momentos clave en un partido!»

“No puedes decir ‘no lo vi’. Tenía que pasársela, era lo más lógico. Habría sido el 2-0 y partido sentenciado. En cambio, le dio vida a Escocia”.

«Espero que Saibari le eche una bronca tremenda o que el entrenador le llame la atención, porque estos son momentos clave».

Durante el partido se vio cómo Saibari se desahogó con Díaz, frustrado porque no le pasó el balón. Al final, Marruecos ganó 0-1 y Saibari fue el héroe.

«Esto se está convirtiendo casi en un problema», concluye Afellay al hacer un balance general sobre las ocasiones falladas por Marruecos. «Si necesitas tantas ocasiones para marcar goles… Cuando te enfrentes a rivales aún más fuertes, esto se convertirá en un punto débil».