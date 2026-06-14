Ibáñez, en la cuerda floja... ¿Cómo echó por tierra Marruecos la idea de Ancelotti?

Las cosas no salieron como había planeado el italiano Carlo Ancelotti durante el partido entre Brasil y Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial de 2026. Una de sus ideas tácticas se convirtió en un claro punto débil que la selección marroquí supo aprovechar en la primera parte.

Ancelotti decidió que Roger Ibáñez, defensa del Al-Ahli saudí, fuera titular, pero sorprendió colocándolo como lateral derecho en vez de en el centro de la zaga, con la idea de contener la velocidad marroquí.

Sin embargo, el plan no funcionó: Ibáñez sufrió ante la velocidad de los marroquíes, sobre todo por las bandas, y recibió presión constante desde el inicio.

Marruecos, consciente de la debilidad, atacó una y otra vez por esa banda, explotando la lentitud de Ibáñez en el uno contra uno y el posicionamiento, lo que dejó a Brasil expuesto atrás gran parte del primer tiempo.

Lee también... Tras la sorpresa de Brasil... Yassine Bounou se gana el corazón de Neymar

Además, las cifras reflejan su mal partido: perdió 5 de 8 duelos físicos, le regatearon dos veces, Además, cometió dos faltas y perdió todos los duelos aéreos.

Al final del primer tiempo, Ancelotti, insatisfecho con su rendimiento, lo reemplazó por Danilo en el inicio del segundo, lo que muchos interpretaron como un reconocimiento del fracaso de la apuesta.

Al final, Ibáñez obtuvo la puntuación más baja del partido (6,2) y se convirtió en el más criticado, mientras que Marruecos frustró desde el principio la idea de Ancelotti y convirtió su apuesta táctica en la gran historia del encuentro.