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«Podemos aspirar a ganar el Scudetto». ¿La opción de compra? «Es mi sueño. Me veo jugando aquí mucho tiempo más». Así se expresó hoy Omari Hutchinson, extremo del Milan cedido por el Nottingham Forest con opción de compra.

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«Podemos aspirar a ganar el Scudetto». Omari Hutchinson no oculta las ambiciones del Milan y afronta con confianza lo que queda de temporada. El mediapunta, que participó en un encuentro con aficionados del Milan organizado en una tienda de Milán, se mostró muy optimista sobre las posibilidades del equipo. Según el jugador, el grupo tiene la calidad necesaria para competir al máximo nivel y luchar por el título de liga.

Hutchinson considera que la plantilla con la que cuenta el cuerpo técnico reúne todas las condiciones para alcanzar grandes objetivos, aunque todavía hay aspectos por mejorar. «Tenemos jugadores, tenemos una buena plantilla y, aunque aún nos falta algún líder en determinados momentos, creo que estamos trabajando precisamente en eso», declaró el futbolista, según recoge Sportmediaset. Se refería a la necesidad de mostrar más personalidad en los momentos decisivos de los partidos y de construir un grupo cada vez más sólido.

El centrocampista también destacó la contribución fundamental del entrenador y sus colaboradores al crecimiento del equipo. Hutchinson se mostró satisfecho con el trabajo diario en Milanello y subrayó que el grupo intenta asimilar lo mejor posible las indicaciones tácticas. «Creo que los entrenadores y el cuerpo técnico nos están guiando muy bien. Cuando los mecanismos funcionen a la perfección, haremos grandes cosas», añadió, confiado en el proyecto del Milan.

Tras llegar del Nottingham Forest durante el mercado de fichajes de verano, Hutchinson también habló de sus ambiciones personales y de su deseo de continuar su aventura en el Milan. Su principal objetivo es convencer al club para que ejerza la opción de compra al término de la temporada y convierta así la cesión en un traspaso definitivo. Es una posibilidad que el jugador considera especialmente importante para su futuro profesional y su crecimiento como futbolista.

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«Es mi sueño. Me veo jugando aquí mucho tiempo más», confesó, sin ocultar su entusiasmo por su experiencia en el Milan. Hutchinson explicó después que no tiene preferencias especiales sobre su posición en el campo, aunque el puesto en el que se siente más cómodo es el de extremo derecho. En cualquier caso, quiere poner al servicio del equipo su disposición para adaptarse a distintas necesidades tácticas.

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El futbolista nacido en 2003 reiteró que siempre quiere seguir las indicaciones del entrenador y aprovechar al máximo sus cualidades técnicas. «Personalmente, me gusta jugar en cualquier sitio, pero preferiblemente en la banda derecha. Después, dondequiera que me ponga el entrenador, intento adaptarme, hacer mi trabajo y rendir al máximo siguiendo sus indicaciones tácticas. Él sabe lo que puedo hacer con el balón. Simplemente me dice que cree juego y dé lo máximo». Sus palabras reflejan su voluntad de hacerse con un papel cada vez más importante en el equipo milanista.

Sus primeros meses en Italia le han dejado buenas sensaciones, aunque Hutchinson es consciente de que debe seguir trabajando para mejorar su rendimiento. «El entrenador está contento, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Me estoy ganando algo de espacio… De aquí en adelante tenemos que seguir ganando», explicó. El jugador parece decidido a aprovechar cada oportunidad para sumar minutos y convertirse en una pieza cada vez más útil en las rotaciones del equipo.

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Nacido en 2003, Omari Hutchinson es un futbolista inglés con ciudadanía jamaicana, capaz de desempeñar varios roles en la mediapunta y en ataque. Antes de llegar al Milan pasó por el Chelsea, el Ipswich Town y el Nottingham Forest, forjando progresivamente su trayectoria en el fútbol profesional. Entre esos clubes acumula 137 partidos y 16 goles, mientras que con la selección de Jamaica ya ha tenido la oportunidad de jugar en dos ocasiones.

En lo que va de temporada con el Milan, Hutchinson suma 11 partidos oficiales: siete de liga y cuatro de Europa League. En la Serie A ha sido titular en dos ocasiones y también logró marcar en el duelo contra el Udinese. Su balance inicial es, por tanto, de un gol, con margen para crecer tanto individualmente como en su adaptación a los mecanismos del equipo. Ahora su objetivo es ganar continuidad, contribuir a los éxitos del Milan y demostrar que merece seguir en Milán en las próximas temporadas.