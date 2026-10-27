Humillación total para el Arsenal en la Copa de la Liga inglesa

El Arsenal ha hecho el ridículo en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. El vigente campeón de liga no pasó del empate 1-1 ante el Fleetwood Town, de cuarta división, y después perdió por 5-3 en la tanda de penaltis.

El Arsenal, con muchos cambios en su alineación, se vio por detrás en el marcador a los 21 minutos. Tras una buena jugada del Fleetwood Town, Aaron Loupalo-Bi marcó con un remate impecable. Los visitantes llegaron a tener un 75 % de posesión, pero no pudieron igualar el 1-0 antes del descanso.

Jurriën Timber, sustituido en el descanso, estuvo cerca de marcar de cabeza. Como era de esperar, el Arsenal dominó tras la reanudación y Viktor Gyökeres empató en el minuto 50 con un gol algo afortunado. Unos minutos después, un defensa del Fleetwood despejó sobre la línea un disparo de Kai Havertz.

Martin Ødegaard, que había entrado al campo, dirigió el juego del Arsenal y Havertz se lamentó tras enviar por poco fuera un remate a pase del centrocampista noruego. El club londinense sufrió un contratiempo en la recta final: Max Dowman vio la tarjeta roja por dar una patada a un jugador que le había hecho una entrada.

El Arsenal siguió luchando con diez hombres y estuvo cerca de ganar en el tiempo reglamentario. Sin embargo, el portero Jay Lynch detuvo un remate de Ben White y Havertz cabeceó fuera. Fue necesaria una prórroga en el Highbury Stadium.

Los jugadores del Fleetwood Town mostraron nervios de acero en la tanda de penaltis, mientras que el Arsenal falló. Bruno Guimarães fue el único que erró desde los once metros, por lo que la aventura del equipo de Mikel Arteta en la Copa de la Liga inglesa ha terminado pronto.