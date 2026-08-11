Huijsen cumple su sueño de la infancia en el Real Madrid

Dean Huijsen anunció oficialmente el dorsal que lucirá con el Real Madrid la próxima temporada, tras elegir el histórico número 4, en un movimiento que describió como el cumplimiento de un sueño que le acompañaba desde la infancia.

Según el diario español "Marca", el defensa reveló que vestir el dorsal número 4 representa la realización de un viejo sueño directamente ligado a Sergio Ramos, su gran ídolo de la infancia y el último referente destacado que portó ese número con el conjunto blanco.

Huijsen recordó su niñez, señalando que calzaba las famosas botas del jugador andaluz que llevaban el nombre "SR4", en un intento por imitar al futbolista que se convirtió en una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial.

Ramos respondió a Huijsen deseándole suerte con estas palabras: "Espero que también te traiga muchas alegrías".

Huijsen quiso además, en su mensaje, rendir homenaje a uno de los nombres históricos más destacados que vistieron ese mismo número, Fernando Hierro.

El defensa subrayó la existencia de un vínculo especial que le une al jugador procedente de Málaga, ya que comparten la misma zona, lo que hace, según reconoció, que el legado de este número sea aún más importante para él.

En su repaso a la historia del dorsal en los últimos años, Huijsen no dejó de mencionar a David Alaba, el último jugador que lució el dorsal número 4 antes que él.

Huijsen tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el defensa austriaco, y aprovechó la ocasión para elogiar su profesionalidad, su liderazgo y su permanente disposición a ayudar a sus compañeros, cualidades que marcaron su trayectoria con el conjunto blanco.

El central fue consciente del peso simbólico de su decisión, por lo que dirigió su agradecimiento públicamente al club, a la junta directiva, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición, en reconocimiento a la confianza que depositaron en él.

Huijsen admitió que asume la responsabilidad de vestir el número y de dar continuidad a una tradición repleta de nombres ilustres, expresando su deseo de escribir su propia historia, para merecer algún día ser visto como digno de vestir esta camiseta.

El defensa cerró su mensaje con una promesa clara, asegurando que dará todo lo que tiene cada día, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para ser digno del peso histórico de un número que en el estadio Santiago Bernabéu representa mucho más que un simple número a la espalda.