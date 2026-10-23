A pocas horas de uno de los partidos más esperados de la temporada, el Barcelona afronta una crisis laboral cuyos efectos se extienden a varios eventos deportivos dentro de sus instalaciones, después del fracaso de los intentos de contener una huelga en la que participan cerca de 60 empleados, en un momento en el que el club insiste en disputar el Clásico ante el Real Madrid sin ningún cambio.

Según informó el diario catalán "Mundo Deportivo", el Barcelona confirmó que el duelo ante el Real Madrid, previsto para la tarde del domingo en el estadio "Camp Nou" dentro de LaLiga, se disputará con normalidad pese a la huelga anunciada por un grupo de trabajadores con contratos discontinuos durante el fin de semana.

Esto se produjo tras el estancamiento de las negociaciones entre ambas partes en el juzgado de lo social de Cataluña y la falta de un acuerdo que ponga fin al conflicto, lo que implica que la huelga continuará desde la medianoche de este viernes hasta las seis de la mañana del próximo lunes.

Los empleados que participan en la movilización pretenden protestar contra lo que consideran un deterioro de sus condiciones laborales, y entre sus principales reivindicaciones figura la de disponer de un número suficiente de trabajadores para cubrir las necesidades logísticas vinculadas a la organización de los eventos deportivos dentro de las instalaciones del club.

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Según fuentes del Barcelona, el club asegura contar con la capacidad organizativa necesaria para hacer frente a cualquier imprevisto y garantizar la celebración de los partidos previstos, sin recurrir a prácticas de sustitución de los trabajadores en huelga que vulneren la ley.

Las posibles repercusiones de la huelga no se limitan únicamente al Clásico, sino que abarcan otros varios encuentros de los equipos del Barcelona durante el fin de semana, encabezados por el partido del equipo femenino ante el Granada, el sábado, dentro de la competición de la Liga F, en el estadio "Johan Cruyff".

Asimismo, el equipo de balonmano recibe a su rival, el Recoletas Cuenca, el viernes dentro de la competición de la Liga española de balonmano, en el pabellón "Palau Blaugrana", mientras que el equipo de baloncesto se enfrenta al Casademont Zaragoza, el sábado, dentro de la competición de la Liga española de baloncesto, en el mismo pabellón.