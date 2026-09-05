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Hussein Hamdy

Traducido por

Horas después de la derrota: presencia inesperada de Mourinho en las gradas

J. Mourinho
Real Madrid
Real Betis
Primera División
Portugal
España

¿Ha superado el Special One sus penas?

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quiso presenciar el partido del Real Madrid Castilla frente al Juventud Torremolinos desde el palco del estadio Alfredo Di Stéfano, para seguir el debut del filial en su feudo y observar la evolución de los jugadores de la cantera del club.

Según el diario español "Marca", Mourinho siguió con interés el rendimiento de los jóvenes futbolistas del Real Madrid durante el encuentro, tras preferir no perderse el duelo del equipo filial.

El Real Madrid perdió ayer ante el Real Betis y hoy dispone de un día de descanso, antes de regresar a los entrenamientos mañana a las 10:30 de la mañana, mientras que Mourinho aprovechó la ocasión para presenciar el partido del Castilla, que arrancó a las 12:00 del mediodía.

El encuentro contó con la participación de varios jugadores de la cantera en los que el técnico se apoyó durante la pretemporada y que se entrenan en el entorno del primer equipo.

Cuatro de los jugadores de la cantera estuvieron en la última convocatoria del Real Madrid ante el Real Betis: Javi Navarro, Jorge Cestero, Mario Rivas y Sergio Martínez.

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Jorge Cestero y Mario Rivas participaron como titulares, y el centrocampista logró abrir el marcador con un magnífico disparo desde fuera del área.

Mourinho también siguió el rendimiento del defensa Nasi, uno de los fichajes del Real Madrid Castilla esta temporada, junto a Dani Yáñez, Juan Martínez y Mestre, jóvenes futbolistas que también se encuentran en el radar del primer equipo.

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