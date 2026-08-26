La compañía "EgyptAir" firmó un acuerdo de colaboración con el Barcelona español, en virtud del cual se convirtió en la "aerolínea oficial exclusiva" del primer equipo de fútbol masculino, del equipo de baloncesto y del equipo de balonmano, hasta el final de la temporada 2028-2029.

El Consejo de Ministros egipcio señaló, a través de su página oficial en "Facebook", que el acuerdo incluye la aparición del logotipo de "EgyptAir" en la camiseta del equipo de balonmano del Barcelona.

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El comunicado añadió que "patrocinar a uno de los clubes deportivos más prestigiosos del mundo constituye un logro sin precedentes en la historia de EgyptAir".

Y prosiguió: "Este acuerdo forma parte del plan de la compañía EgyptAir para ampliar su flota y su red de rutas internacionales, y es una muestra del compromiso de la empresa de seguir mejorando sus servicios".

Cabe recordar que el Barça cuenta en sus filas con el delantero internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años.

El conjunto catalán se impuso recientemente al Al Ahly egipcio (2-1) en el Trofeo Joan Gamper, que supuso su último partido amistoso antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada, que el Barça estrenó con una goleada sobre el Elche (5-0), el pasado domingo, en la segunda jornada de LaLiga.

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