Una aerolínea egipcia firmó un acuerdo de colaboración con el Barcelona español, en virtud del cual se convirtió en "aerolínea oficial exclusiva" del primer equipo masculino de fútbol, el equipo de baloncesto y el equipo de balonmano, hasta el final de la temporada 2028-2029.

El Consejo de Ministros egipcio, a través de su página oficial en Facebook, afirmó que el acuerdo incluye la aparición del logotipo de la compañía en la camiseta del equipo de balonmano del Barcelona.

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El comunicado añadió que "patrocinar a uno de los clubes deportivos más prestigiosos del mundo constituye un logro sin precedentes en la historia de la compañía".

Y continuó: "Este acuerdo forma parte del plan de la aerolínea para ampliar su flota y su red de rutas internacionales, y es una muestra del compromiso de la compañía por seguir mejorando sus servicios".

Cabe recordar que el Barça cuenta en sus filas con el delantero internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años.

El conjunto catalán venció recientemente al Al Ahly egipcio (2-1) en el Trofeo Joan Gamper, que fue su último partido amistoso antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada, que el Barça comenzó con una goleada al Elche (5-0) el pasado domingo, en la segunda jornada de LaLiga.

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