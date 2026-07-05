Henderson, en broma: «Recurriremos a la Viagra contra México»

Jordan Henderson, centrocampista inglés, generó polémica divertida antes del partido contra México en octavos del Mundial, al bromear sobre el uso de Viagra para contrarrestar la altitud del Azteca.

En su cuarto Mundial, el centrocampista bromeó ante la prensa: «La Viagra ayuda», ironizando sobre los rumores que apuntaban a que la selección inglesa usaría este fármaco para combatir la falta de oxígeno a los más de 2.200 metros de altitud del estadio.

Sus palabras llegaron tras la rotunda desmentida de Thomas Tuchel, seleccionador inglés: «No hemos recibido esa información. No es cierta».

Aunque el desmentido fue oficial, el sildenafilo, principio activo del Viagra, es un vasodilatador pulmonar que puede aliviar el mal de altura, lo que alimentó las especulaciones.

Inglaterra se prepara para uno de los partidos más duros de su historia en la Copa del Mundo, ante México en el legendario Estadio Azteca, donde el rival y la altitud pondrán a prueba su resistencia.

Tuchel admite que su equipo conoce la dificultad y afirma: «Debemos aceptar esta desventaja. Ellos juegan la mayoría de sus partidos en México. Los primeros quince minutos son clave para soportar la presión, y no podemos quejarnos».