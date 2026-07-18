Hélène Hendriks no aparece en «De Oranjezomer»: este es el motivo

Hélène Hendriks, conductora habitual de «De Oranjezomer», faltó el sábado en el plató, así que Thomas van Groningen la reemplazó.

«Buenas noches, bienvenidos a *De Oranje*... Iba a decir *De Oranjezondag*, *Oranjezaterdag*. Pero no, esta noche de sábado es *De Oranjezomer*», abrió Van Groningen con humor el programa de entrevistas de SBS6.

«Estoy aquí por una vez, porque Hélène Hendriks está en casa por motivos familiares», explica Van Groningen. «Pero en realidad da igual. Siempre estoy aquí esperando en el aparcamiento hasta que me dejan entrar. ¿Puedo, puedo, puedo? Bueno, esta noche puedo. Y con unos invitados de lo más destacados».

Los invitados fueron Maurice Steijn, Hugo Borst, Ben van den Burg, Leontien van Moorsel y Angelo Boonman, así que el deporte dominó la charla. Steijn advirtió que impondrá la multa máxima a cualquier jugador que use la palabra «cáncer» de forma inapropiada.

Van Groningen preguntó a Van Moorsel por la relación entre su hija Indy Zijlaard y el jugador del Feyenoord Thijs Kraaijeveld; en su anterior visita, la exciclista había dicho que estaban en pausa.

La ex ciclista no quiso dar detalles de esa pausa y se arrepintió de haber hablado antes de la vida sentimental de su hija.