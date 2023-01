Héctor Herrera admite desconfianza de Selección mexicana en Qatar 2022

Herrera admitió el ambiente que permeaba en la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

Héctor Herrera, mediocampista de la Selección mexicana, señaló los errores que provocaron la precipitada eliminación del equipo entonces dirigido por Gerardo Martino en el pasado Mundial de Qatar 2022, tanto en el ambiente como las diferentes decisiones.

El ahora futbolista del Houston Dynamo de la MLS mencionó la desconfianza, así también como las consecuencias de la lista de 26 jugadores convocados por el Tata.

"Creo que jugamos mejor, la suerte no nos acompañó y eso genera desconfianza y empieza la eliminatoria con una desconfianza que no tendría porqué haber pasado. Después yo creo que hubo una baja de juego de muchos jugadores, muchas lesiones, las cosas no se daban como esperábamos y la presión también juega un papel importante", mencionó a TUDN.

Aclaró Herrera que reinaba un ambiente hostil: "desde mi punto de vista, un poco pesado, pesimista de lo que estaba pasando en la selección. Tal vez tenían razón o tal vez no, pero al final terminó siendo lo que fuimos en Qatar, muchas lesiones, bajas, un ambiente medio pesado el cual no generaba confianza dentro del grupo, en la afición, en todo México".

"Todos se equivocan siempre que hacen la lista, porque tú harías tu lista, yo haría mi lista, él hizo su lista y él creía que esos 26 jugadores eran los indicados para jugar. Yo creo que siempre habrá esa duda de si se equivocó o no", dijo sobre los elegidos por Martino.