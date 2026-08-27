El Chelsea ha cerrado un nuevo fichaje defensivo, después de alcanzar un acuerdo con el Atalanta para incorporar al joven defensa italiano Honest Ahanor, en un movimiento que se enmarca dentro de las gestiones del club para reforzar la línea defensiva y construir un equipo capaz de competir durante los próximos años.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el Chelsea ha llegado a un acuerdo verbal con el Atalanta para incorporar a Ahanor, de 18 años, en una operación cuyo valor alcanza cerca de 40 millones de libras esterlinas como paquete total.

Romano señaló que se está trabajando para ultimar los detalles finales de la operación, mientras que ya se han preparado los documentos del traspaso, además de la disposición para obtener el permiso de viaje del jugador, antes de completar los trámites de forma oficial.

El movimiento del Chelsea por Ahanor llega en un momento llamativo, después de que el primer partido del equipo en la Premier League bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso revelara la persistencia de algunos problemas defensivos que el equipo ha venido sufriendo en el último tiempo.

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Errores defensivos pese a la victoria

El Chelsea comenzó la temporada con una emocionante victoria sobre el Fulham por 3-2 en el estadio de Craven Cottage, pero el resultado positivo no ocultó las incógnitas en torno al rendimiento de la línea defensiva.

El portero Robert Sánchez fue la principal fuente de preocupación, después de cometer más de un error influyente durante el partido. En el gol del empate del Fulham, el guardameta español no logró resolver como debía un disparo de Josh King desde un ángulo cerrado, y el balón terminó alojándose en su red por el palo cercano.

Los errores no se detuvieron ahí, pues Sánchez volvió a mostrarse inseguro en el segundo gol del Fulham, después de atajar un disparo de Timothy Castagne, pero despejar el balón hacia una zona peligrosa, para que llegara a Gonzalo García, quien la remató de cabeza dentro de la portería.

La línea defensiva tampoco quedó al margen de responsabilidad, después de que Levi Colwill errara en el manejo de un balón largo durante el segundo gol, en un momento en el que el partido mostró la existencia de espacios y problemas para lidiar con los ataques del Fulham, especialmente durante los periodos de presión de los locales.

Según el análisis de Squawka, Sánchez se mostró nervioso desde el comienzo del encuentro y cometió varios errores en el pase y en el manejo de los centros, lo que puso a la defensa del Chelsea bajo una presión adicional.

Ahanor: una inversión para el futuro

Parece que el fichaje de Ahanor no busca únicamente resolver los problemas actuales, sino que se enmarca dentro de la estrategia del Chelsea de invertir en jóvenes talentos.

Ahanor figuraba en la lista de intereses del Chelsea durante el último tiempo, después de que el club mantuviera conversaciones con el Atalanta y con el entorno del jugador, mientras que el club italiano ya había rechazado dos ofertas del Chelsea este verano, con el interés también del Brighton por el joven defensa.

El Chelsea cree en el potencial de Ahanor y lo ve como un proyecto de jugador que puede convertirse en un elemento importante en la defensa del equipo durante los próximos años, en el marco de la política del club basada en fichar a jóvenes talentos y desarrollarlos.

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