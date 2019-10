Hazard: “Llevar el 7 después de Cristiano no es fácil”

El belga analizó su presente en el Real Madrid y repartió también elogios para su entrenador, Zinedine Zidane.

En TV, Eden Hazard repasó su actualidad en el Real Madrid, cuándo y cómo decidió fichar en el club, y qué espera de su futuro con la camiseta blanca. Eso sí, pese a su entusiasmo y energía positiva, quiso hacer también una aclaración: “Llevar el 7 después de Cristiano (Ronaldo) no es fácil. Tiene mucha historia”.

La primera vez de Hazard en el Real Madrid

El belga, a su vez, reconoció que soñaba con este presente desde hace varios años. “Cuando acabó el Mundial ( 2018), quería irme al Madrid, pero no fue posible y me quedé otro año en el ”, reveló. Y agregó: “Eso me hizo más fácil la salida, el Chelsea entendió mi deseo y me dejó salir después. Hablé con Florentino (Pérez) y me dijo que me esperaba. Después también hablé con Modric y sentí que todos me querían ver ya en el Madrid”.

Con respecto a sus expectativas, Hazard no duda. “Vamos a darlo todo para ganarlo todo”, afirmó con una cuota grande de confianza. “Tenemos que levantar algún título. La Champions sé que es importante. Estoy aquí para ganarla, es importante para todo el mundo y para mí”.

Por otra parte, el habilidoso futbolista repartió además buenos elogios para su actual entrenador, Zinedine Zidane, ídolo de su infancia: “Si te gusta de verdad el fútbol, te tiene que gustar Zidane, seas o no madridista. Cuando era niño, para mí era el mejor. Yo quería ver a Zidane haciendo cosas. Aprender a su lado me hace feliz. Es honesto, sabe lo que el jugador necesita y habla cuando tiene que hablar”.