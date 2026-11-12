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El PSV va a por Kevin De Bruyne, según confirma Rik Elfrink, periodista que sigue al club para el Eindhovens Dagblad, tras las informaciones publicadas en el extranjero el miércoles por la noche. El vigente campeón de liga espera lograr un fichaje sonado.

El club quiere que De Bruyne, de 35 años, dé aún más opciones ofensivas a su exitoso entrenador, Peter Bosz. Elfrink escribe que hay «sin duda esperanzas» de que el centrocampista, conocido en todo el mundo, llegue a Eindhoven.

«Hay contactos al más alto nivel con el belga, que lleva años trabajando en la selección de los Diablos Rojos con Eddy Pepels, miembro del cuerpo médico del PSV», añade el periodista.

Según Elfrink, el PSV no tendría que pagar «una suma astronómica por el traspaso» de De Bruyne, cuyo contrato con el Napoli termina el próximo verano. «Eso sí, la estrella belga tendría que cobrar un sueldo muy elevado, como ocurre, por ejemplo, con Ivan Perisic en el PSV».

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«Por jugadores de este calibre, el PSV siempre está dispuesto, por supuesto, a rascarse el bolsillo, siempre que todo se mantenga dentro de unos límites aceptables», señala Elfrink.

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Según Elfrink, De Bruyne «desde luego no ha reaccionado negativamente» al acercamiento del PSV. En las próximas semanas se verá si el traspaso es viable.

Si el PSV logra llevar a De Bruyne a los Países Bajos, podría debutar el 10 de enero contra el Feyenoord. Ese mes aún no podrá jugar en la Liga de Campeones.

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De Bruyne podría dejar el Napoli después de solo un año y medio. Fichó por el club del sur de Italia tras diez temporadas de grandes éxitos en el Manchester City.

El veterano futbolista acumula 36 partidos con la camiseta del Napoli, en los que ha marcado nueve goles y ha dado seis asistencias. Esta temporada, De Bruyne ha anotado cuatro veces en la Serie A. En la Liga de Campeones aún no ha marcado.