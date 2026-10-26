Harry Kane se lleva el Balón de Oro 2026

Harry Kane ha ganado el Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern de Múnich fue elegido mejor futbolista el lunes por la noche, durante la septuagésima edición de la prestigiosa gala, y se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

La victoria tiene un significado especial para Kane porque la ceremonia se celebra este año en Londres. La capital inglesa no solo es su ciudad natal, sino también donde comenzó su carrera como futbolista profesional.

Kane llevaba tiempo siendo el gran favorito antes de la entrega del premio. El delantero inglés llegó a Londres el lunes por la tarde con su familia y una amplia delegación del Bayern de Múnich. Entre los asistentes a la gala estaban el presidente Herbert Hainer, el director general Christoph Dreesen y su compañero Michael Olise.

El inglés ya había recibido un premio anteriormente durante la gala celebrada en The London Palladium. Kane fue elegido Delantero del Año y recibió por ello el Premio Gerd Müller. Con el Balón de Oro, suma ahora a ese reconocimiento el galardón individual más importante.

Yamal también figuraba entre los grandes candidatos al Balón de Oro, pero la estrella del FC Barcelona tuvo que conformarse finalmente con otro premio. Yamal ganó por tercer año consecutivo el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista menor de 21 años.

Curiosamente, el propio Yamal consideró que su compañero Pau Cubarsí merecía más el premio. «Este premio debería haber sido para él, porque juega a un nivel increíblemente alto. Se merecía este trofeo», afirmó Yamal.

El seleccionador Luis de la Fuente y el portero Unai Simón también dieron motivos de celebración a España durante la ceremonia en Londres. De la Fuente fue elegido Entrenador del Año después de ganar el Mundial con España. Simón, por su parte, recibió el premio al Portero del Año. El premio al Equipo del Año fue para el Paris Saint-Germain.

En la categoría femenina, fue una noche de éxitos para el Barcelona. Alexia Putellas ganó el Balón de Oro Femenino por tercera vez en su carrera, mientras que su compañera Vicky López recibió el Trofeo Kopa a la mayor promesa. Además, Cata Coll fue elegida Portera del Año, el premio a Entrenador del Año fue para Pere Romeu, técnico del Barcelona, y el conjunto catalán también fue elegido Club del Año en la categoría femenina.