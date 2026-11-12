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Inglaterra se impuso a Croacia en el partido en el que Harry Kane batió el récord de internacionalidades. En Wembley, el equipo de Thomas Tuchel derrotó a los visitantes por 2-1. España ganó 0-2 a Chequia, por lo que la campeona del mundo sigue líder del grupo C de la Liga de Naciones. Inglaterra le sigue a tres puntos.

Inglaterra - Croacia 2-1

Antes del partido en Wembley, Harry Kane recibió un homenaje. El reciente ganador del Balón de Oro disputó el jueves por la noche su 126.º partido con la selección y es ahora el jugador con más internacionalidades de Inglaterra.

Tras un buen inicio de los visitantes, los ingleses se adelantaron a los 24 minutos. Josko Gvardiol despejó mal un centro desde la banda y Morgan Rogers remató a gol.

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En un córner de Croacia, Jarrell Quansah quiso volver a comprar el balón hacia Jordan Pickford, pero lo hizo con demasiada suavidad y Peter Sucic pudo marcar a placer desde cerca: 1-1.

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El empate duró poco en el marcador. Casi inmediatamente después del 1-1, Quansah fue derribado en un córner en el otro extremo del campo y el árbitro señaló el punto de penalti.

Kane no falló, como de costumbre, y volvió a adelantar a Inglaterra ante Croacia en su partido conmemorativo: 2-1. Inglaterra aún tuvo suerte en los últimos minutos, ya que Ante Budimir desperdició dos grandes ocasiones.

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Chequia - España 0-2

España se adelantó de penalti en la primera parte. Alex Baena no falló desde los once metros: 0-1.

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En la segunda parte, España pareció ampliar su ventaja. Jeremy Pino remató con acierto un pase largo del portero Unai Simon, pero estaba en fuera de juego y el gol no subió al marcador.

En los últimos minutos, España terminó marcando el 0-2, después de que el equipo local recibiera una tarjeta roja. Marc Pubil recuperó el balón en campo contrario y definió ajustado a un rincón.