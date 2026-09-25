¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Harry Kane Ballon d'Or 2026 BayernGetty/GOAL
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Harry Kane aviva la polémica en torno al Balón de Oro

Ballon d'Or
Bayern Múnich
Inglaterra
H. Kane
Inglaterra vs España
España
UEFA Nations League A
Bundesliga
Alemania
Inglaterra
España

¿Por qué?

Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, habló sobre sus opciones de competir por el Balón de Oro de 2026, afirmando que la temporada pasada representa su mejor oportunidad hasta la fecha para ganar el premio, aunque subrayó que la decisión final queda en manos de los votantes.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, antes del enfrentamiento entre Inglaterra y España en el arranque de la Liga de las Naciones de la UEFA, Kane declaró: "Esta es mi mejor oportunidad ahora mismo. En cuanto a si la situación seguirá siendo así en el futuro, tendremos que esperar para verlo".

El capitán de la selección inglesa añadió: "Dije con franqueza que el año pasado fue el mejor de mis años, tanto en lo personal como en lo colectivo. Estaría enormemente orgulloso de ganar este título", señalando que durante la temporada pasada logró numerosos éxitos de los que se siente satisfecho.

Kane concluyó sus declaraciones reafirmando su concentración actual con la selección de su país, al decir: "Ahora todo depende de las opiniones de los demás. Por el momento, estoy centrado en ayudar a este equipo a conseguir la victoria mañana".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google