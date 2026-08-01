El egipcio Hamza Abdelkarim se erigió como la estrella del amistoso del Barcelona ante el Birmingham, después de marcar los dos goles del conjunto catalán y recibir los elogios de Hansi Flick, antes de celebrar su doblete con un mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales.

Según el diario español "Sport", el delantero egipcio se mostró emocionado tras su actuación y escribió en sus cuentas de las redes sociales para celebrar su doblete: "Marcar goles con esta camiseta es una sensación totalmente diferente. Seguimos trabajando como equipo".

Hamza Abdelkarim fue una de las apuestas de la dirección deportiva del Barcelona, después de incorporarse el pasado enero al equipo juvenil, tras haber disputado un destacado torneo en el Mundial sub-20.

El jugador atrajo la atención de numerosos clubes, pero el Barcelona se movió pronto y logró alcanzar un acuerdo con el Al Ahly para hacerse con sus servicios en calidad de cedido, con una opción de compra de 3 millones de euros, cantidad que el club abonó este verano.

Parte de ese acuerdo incluía la disputa de un partido amistoso, por lo que el conjunto egipcio participará este año en el Trofeo Joan Gamper.



El reto de Hamza Abdelkarim consiste en convencer a Flick para quedarse con el primer equipo. Los entrenadores de la cantera consideran ya que disputará pocos partidos con el filial, dado que cuenta con grandes posibilidades de convertirse en el segundo delantero del primer equipo, especialmente ante la situación del mercado de fichajes.

La idea es que el jugador esté dentro de los entrenamientos y el ambiente del primer equipo durante toda la temporada.

El jugador causó admiración durante sus primeros entrenamientos y en los partidos del equipo juvenil, hasta el punto de que se incorporó a la lista de la selección de Egipto en el Mundial y participó por primera vez en un gran torneo.

Hamza Abdelkarim destaca por su gran madurez, su preparación física y una capacidad goleadora excepcional. El Barcelona no alberga ninguna duda de que el jugador va camino de convertirse en una gran estrella.