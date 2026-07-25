Hamza Abdelkarim: la estrella de Egipto al servicio de las ambiciones del Barcelona

El entrenador brasileño Juliano Belletti confía en el delantero egipcio Hamza Abdelkarim para liderar la línea ofensiva del Barcelona Atlètic la próxima temporada, dentro de un proyecto ambicioso que busca lograr el ascenso a la Primera División española tras años de fracasos.

El diario español "Sport" señaló que Belletti apuesta por la experiencia internacional que Abdelkarim adquirió durante su participación en el Mundial, considerándola un verdadero punto de partida para un jugador del que se espera que marque una diferencia cualitativa en un equipo que sufre por la falta de experiencia y profundidad.

Un cambio radical en la filosofía del equipo

El Barcelona Atlètic experimenta un cambio radical en su política de fichajes bajo la dirección de Belletti, ya que se incorporaron al equipo jugadores que superan los 20 años, algo inusual en los últimos años, entre ellos Ignasi Coll y Juan Ibarra (ambos de 22 años), junto a jugadores jóvenes con experiencia en la liga como Jonny Hernández.

El equipo podría reforzarse aún más con la incorporación del lateral ecuatoriano José Caicedo, que cuenta con experiencia en la Primera División de Ecuador y en la Copa Libertadores con LDU Quito, lo que otorgaría al equipo la profundidad tan necesaria.

Juventud respaldada por la experiencia

Aunque la edad media de los 26 jugadores que iniciaron los entrenamientos el 20 de julio es de 18,8 años, una media típica de un equipo juvenil, Belletti busca lograr el equilibrio entre juventud y experiencia, tras haber analizado con precisión los problemas que impidieron el ascenso del equipo la temporada pasada, pese a contar con jugadores de una calidad superior a la media del nivel de la liga.

El equipo se prepara para iniciar la pretemporada de cara al nuevo curso el próximo 2 de agosto en La Vall d'en Bas, donde la alineación será más cercana a la que estará disponible para el técnico brasileño a lo largo de toda la temporada, especialmente tras la incorporación de varios de los jugadores actuales a las filas del primer equipo dirigido por Hansi Flick.

Belletti apuesta por que la experiencia internacional de Hamza Abdelkarim, junto a los nuevos fichajes, constituya la base sólida que el equipo necesita para alcanzar el objetivo del ascenso tan esperado.