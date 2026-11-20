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El Barcelona sigue de cerca el Mundial sub-17, que arrancó el jueves, en busca de jóvenes talentos capaces de reforzar su plantilla en el futuro, un movimiento que recuerda al descubrimiento del delantero egipcio Hamza Abdelkarim en la pasada edición del torneo.

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Según el diario español «Sport», João Amaral, director del departamento de scouting del Barcelona y uno de los hombres de máxima confianza de Deco, se encuentra en Catar para seguir el rendimiento de los jugadores del club azulgrana que disputan el torneo con la selección española.

El Barcelona aporta siete futbolistas a la selección española que dirige David Cubio: Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Eu Martínez y Roberto Tomás.

El Barcelona es el club que más jugadores aporta a la convocatoria de España, y entre ellos destaca Ebrima Tunkara, una de las grandes estrellas del equipo, pese a ser un año menor que sus compañeros, ya que tiene 16 años.

La selección española compite en el grupo que comparte con China, Fiyi y Marruecos, pero la misión de João Amaral no se limitará a seguir a los jugadores del Barcelona, ya que también estará atento a otros talentos que puedan llamar la atención durante la competición.

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El torneo es un escaparate importante para descubrir a las mayores promesas emergentes, y Amaral concede gran importancia a seguir a los jugadores directamente desde la grada, acudiendo en persona a los partidos.

Getty Images

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La experiencia de Hamza Abdelkarim

Amaral, como responsable del departamento de scouting bajo la supervisión del director deportivo Deco, o algún miembro de su equipo, suele desplazarse a este tipo de torneos para observar el talento de cerca.

La última apuesta del Barcelona en este sentido fue el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, una de las grandes figuras del Mundial sub-17 de Catar 2025, tras haber ofrecido un nivel llamativo en las categorías inferiores del Al Ahly.

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El delantero egipcio marcó dos goles en cinco partidos durante aquel torneo, lo que lo situó en el radar de varios clubes europeos, antes de que el Barcelona se moviera para aprovechar su potencial.

El paso más destacado en la carrera de Hamza llegó cuando Hossam Hassan decidió convocarlo para el Mundial 2026, donde su presencia con la selección egipcia no fue para completar la lista, sino que participó en cuatro de los cinco partidos que disputó Egipto, que alcanzó los octavos de final.

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Esta experiencia aceleró la progresión del delantero egipcio, que ya avanzaba a pasos agigantados hacia el primer plano, y durante su estancia con la selección el Barcelona confirmó la activación de la opción de compra que tenía sobre él.

La opción de compra se fijó inicialmente en 1,5 millones de euros, con la posibilidad de que el importe de la operación ascendiera hasta los 6,5 millones de euros en función de las variables e incentivos vinculados al acuerdo.

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Tras el Mundial, el delantero egipcio decidió no esperar y regresó directamente a Barcelona para incorporarse a la pretemporada con el primer equipo y trabajar a las órdenes de Hansi Flick.

A Hamza le bastó una sola oportunidad para volver a llamar la atención, al convertirse en la gran estrella del Barcelona en el amistoso ante el Birmingham City, con dos goles en 62 minutos.

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El delantero egipcio abrió su cuenta goleadora de penalti, provocado por él mismo, antes de volver a aparecer dentro del área para aprovechar un rechace y completar su doblete en el encuentro.

Un torneo que ha forjado estrellas de primer nivel

El Mundial sub-17 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha sido siempre una fábrica de jóvenes talentos que, con el tiempo, lograron dar el salto a la élite del fútbol mundial.

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Las ediciones anteriores del torneo ofrecen ejemplos destacados que confirman su importancia a la hora de presentar talentos en el escenario mundial: Ronaldo Nazário conquistó con Brasil su primer título en el Mundial sub-17 de Egipto 1997, antes de proclamarse campeón del mundo con la selección absoluta en 2002.

Seis años después, Cesc Fàbregas acaparó los focos en la edición de Finlandia 2003, tras liderar a su selección y llevarse el premio al mejor jugador del torneo después de marcar cinco goles en cinco partidos, además de conquistar la Bota de Oro.

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Fàbregas se convirtió más tarde en una de las piezas clave de la selección española que ganó el Mundial de 2010, lo que confirma que el torneo fue una etapa importante en su camino hacia el estrellato.

Entre los nombres que también brillaron figura el alemán Toni Kroos, elegido mejor jugador del Mundial sub-17 de Corea del Sur 2007, antes de confirmar su enorme potencial años después al ganar el Mundial con Alemania en 2014.

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Dos años después, concretamente en la edición de Nigeria 2009, Mario Götze dejó su huella en el torneo con tres goles, antes de entrar en la historia del fútbol alemán al marcar el gol que dio a su selección el título mundial en la final de 2014.

El torneo sigue siendo una ventana que permite a las jóvenes promesas llamar la atención de los grandes clubes, que siguen de cerca la aparición de nombres capaces de marcar la diferencia en el futuro, y eso es lo que empuja al Barcelona a no dejar pasar la oportunidad, con João Amaral presente ahora mismo en Catar para observar a los talentos emergentes más destacados.