Hakimi sorprende a Ounahi tras la operación quirúrgica

El marroquí Azzedine Ounahi, estrella del Panathinaikos griego, se sometió a una operación quirúrgica exitosa, en medio de pronósticos que apuntan a su ausencia de los terrenos de juego durante varios meses.

La operación tiene como objetivo reparar el tendón del bíceps femoral de su pierna derecha, según anunció el club griego en un comunicado, publicado a través de sus cuentas en las redes sociales.

El sitio Foot Mercato señaló: "Más allá de la propia operación quirúrgica, fue la identidad del primer visitante de Ounahi la que atrajo las miradas de manera especial".

Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, se encargó de visitar personalmente a su compatriota Ounahi, para interesarse por su estado y brindarle apoyo durante este difícil periodo.

El Panathinaikos, expresando su alegría a través de sus cuentas en las redes sociales, dijo: "Ounahi se sometió hoy a una operación quirúrgica exitosa para reparar el tendón del bíceps femoral de su pierna derecha, y su primer visitante fue una persona que goza de un prestigio igual de elevado, Achraf Hakimi".

El club griego también ofreció detalles sobre el equipo médico que supervisó la operación. Junto a Haris Lalos, médico del club, participaron Nicolas Lefèvre, cirujano ortopédico, y Christophe Baudot, médico de la selección marroquí y asesor médico del Paris Saint-Germain.

Tras esta operación, Ounahi deberá iniciar un largo periodo de rehabilitación antes de poder regresar a la competición.

Mientras tanto, el centrocampista marroquí podrá contar con el apoyo de sus allegados y de sus compañeros en la selección marroquí, con Achraf Hakimi a la cabeza.