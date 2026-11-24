Hafid Derradji, comentarista argelino de los canales de beIN Sports, se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de devolver a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025, después de anular la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que otorgaba el torneo a Marruecos.
En una publicación en la red social X, afirmó que la selección senegalesa se ha convertido en el primer equipo de la historia que gana el título dos veces en una misma edición: una en el terreno de juego y otra en los pasillos de los tribunales.
Derradji señaló que la decisión del tribunal llegó tal y como se esperaba, después de anular la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que concedía el título a la selección marroquí y de validar el resultado de la final, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga.
Añadió que el campo dijo la última palabra y que después la justicia deportiva vino a confirmarla, en alusión a que Senegal ha recuperado el título que se había ganado sobre el césped antes de que se le retirara por una decisión administrativa.
El comentarista argelino puso el foco en la paradoja que ha acompañado al caso, ya que la selección senegalesa se ha visto proclamada campeona dos veces en el mismo litigio: la primera, tras su victoria ante Marruecos en la final, y la segunda, tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que le ha devuelto oficialmente el título. Su comentario, en tono irónico, apuntaba al recorrido excepcional que ha tomado la crisis, que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y ha acaparado la atención de la afición africana.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó el martes su fallo, por el que anula la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, emitida el pasado 17 de marzo, que consideraba que la selección senegalesa se había retirado de la final y daba el partido por ganado a Marruecos por 3-0. Con la nueva resolución, el resultado del encuentro vuelve a ser el que se dio sobre el terreno de juego: victoria de Senegal por 1-0.
La crisis se remonta a lo ocurrido en la final, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario, antes de regresar tras una interrupción de unos 15 minutos.
Brahim Díaz falló el lanzamiento a lo Panenka y, después, Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal en la prórroga.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.