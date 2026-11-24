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Hafid Derradji, comentarista argelino de los canales de beIN Sports, se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de devolver a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025, después de anular la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que otorgaba el torneo a Marruecos.

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En una publicación en la red social X, afirmó que la selección senegalesa se ha convertido en el primer equipo de la historia que gana el título dos veces en una misma edición: una en el terreno de juego y otra en los pasillos de los tribunales.

Derradji señaló que la decisión del tribunal llegó tal y como se esperaba, después de anular la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que concedía el título a la selección marroquí y de validar el resultado de la final, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga.

Añadió que el campo dijo la última palabra y que después la justicia deportiva vino a confirmarla, en alusión a que Senegal ha recuperado el título que se había ganado sobre el césped antes de que se le retirara por una decisión administrativa.

El comentarista argelino puso el foco en la paradoja que ha acompañado al caso, ya que la selección senegalesa se ha visto proclamada campeona dos veces en el mismo litigio: la primera, tras su victoria ante Marruecos en la final, y la segunda, tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que le ha devuelto oficialmente el título. Su comentario, en tono irónico, apuntaba al recorrido excepcional que ha tomado la crisis, que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y ha acaparado la atención de la afición africana.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó el martes su fallo, por el que anula la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, emitida el pasado 17 de marzo, que consideraba que la selección senegalesa se había retirado de la final y daba el partido por ganado a Marruecos por 3-0. Con la nueva resolución, el resultado del encuentro vuelve a ser el que se dio sobre el terreno de juego: victoria de Senegal por 1-0.

La crisis se remonta a lo ocurrido en la final, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario, antes de regresar tras una interrupción de unos 15 minutos.

Brahim Díaz falló el lanzamiento a lo Panenka y, después, Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal en la prórroga.