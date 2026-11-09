El comentarista deportivo argelino Hafid Derradji relacionó la destitución de Hossam Hassan del banquillo de la selección de Egipto con las crisis que rodearon al entrenador durante el último periodo, al considerar que su enfrentamiento con Mohamed Salah, estrella del combinado nacional, quizá fue uno de los factores que precipitaron su salida del cargo.

Derradji afirmó, en una publicación a través de su cuenta oficial en el sitio "X", que Hossam Hassan "es quien derribó a Hossam Hassan", y explicó que el entrenador pagó el precio de la acumulación de crisis técnicas, mediáticas y personales, además de su choque con el jugador más importante de la selección, algo que, a su juicio, no era necesario que se convirtiera en una batalla abierta.

El comentarista argelino añadió que el enfrentamiento con Mohamed Salah no necesitaba escalar de esa manera, en alusión a la disputa que enfrentó al capitán de la selección con el director técnico, y que proyectó su sombra sobre el ambiente del equipo durante el último periodo.

El comentario de Derradji llegó tras el anuncio de la Federación Egipcia de Fútbol, la noche del sábado, de poner fin a la misión de Hossam Hassan y de su cuerpo técnico y administrativo, después de una serie de reuniones de la junta directiva, y en el que confirmó que la decisión se basa en el análisis de las circunstancias y los acontecimientos recientes y de su consiguiente impacto negativo en la imagen positiva de la selección.

En el mismo contexto, la federación de fútbol decidió encomendar a Ali Maher, actual director técnico del Ceramica Cleopatra, que asuma la dirección técnica de la selección durante la próxima etapa, pidiéndole que presente su propuesta para la configuración del cuerpo técnico auxiliar.

La relación de Hossam Hassan con Mohamed Salah había registrado tensiones durante el último periodo, en medio de divergencias en las posturas y las declaraciones, hasta convertirse la crisis en eje de una amplia polémica entre los aficionados y los seguidores, coincidiendo con la salida del director técnico de la dirección de Egipto.