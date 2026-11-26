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Puede que el problema del Al Ittihad no sea convencer a Anis Hadj Moussa de dar el salto a la Liga Roshn, sino convencer al Feyenoord neerlandés de desprenderse de una de sus principales armas ofensivas a mitad de temporada.

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El club saudí busca un extremo con regate, velocidad y capacidad para marcar diferencias, mientras que el conjunto neerlandés considera que desprenderse del jugador en enero podría costarle más de lo que ingresaría en lo económico.

El escenario actual sitúa al Al Ittihad ante una ecuación complicada. El interés por el futbolista argelino no es nuevo: las negociaciones del pasado verano ya dejaron patente la disposición del club a presentar una oferta de gran calado, de alrededor de 42,5 millones de euros, pero la operación se atascó porque las garantías financieras ofrecidas para cerrarla no fueron suficientes.

Ahora, con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, el obstáculo ya no parece ser solo económico, sino que tiene que ver con el momento de la operación y con el deseo del Feyenoord de retener a su jugador.

El Feyenoord no quiere vender a Hadj Moussa: el dinero no lo es todo

La insistencia del Feyenoord en mantener a Hadj Moussa hasta final de temporada refleja que es consciente de su valor deportivo, sobre todo porque el jugador aporta un plus evidente en el último tercio gracias a su capacidad para regatear en espacios reducidos y superar a los defensores en el uno contra uno, además de la variedad de sus funciones, que van desde generar ocasiones hasta llegar a portería.

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Por eso, la llegada de una gran oferta económica no implica necesariamente que el club neerlandés vaya a cambiar de postura, ya que perder a un jugador de estas características a mitad de temporada le obligaría a buscar un sustituto con urgencia, y quizá no encontraría a nadie capaz de ofrecer el mismo impacto, aunque dispusiera del presupuesto necesario para ficharlo.

Además, el calendario le da al Feyenoord una baza adicional, puesto que no existe ninguna necesidad deportiva apremiante que le empuje a vender al jugador en enero y puede aplazar cualquier decisión sobre su futuro hasta el verano, cuando tendrá más margen para reorganizar la plantilla y suplir una posible salida.

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La voluntad del jugador, la clave de la operación

Sin embargo, que el Feyenoord se aferre a él no significa que el asunto esté cerrado del todo, porque hay otro factor que podría cambiar la ecuación: la postura del propio Hadj Moussa. El jugador, de 24 años, podría ver en la oferta del Al Ittihad la oportunidad de vivir una nueva experiencia en la Liga Roshn y de sumarse a un proyecto con grandes ambiciones tanto en el plano nacional como en el continental.

Si el extremo argelino manifiesta un deseo claro de marcharse, el Feyenoord podría verse en una situación más complicada, sobre todo si esa voluntad del jugador coincide con una nueva oferta económica y con garantías más sólidas que las que frustraron el intento del verano.

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Aun así, la voluntad del jugador por sí sola no garantiza que la operación se cierre mientras el club neerlandés mantenga su postura contractual y deportiva.

¿Por qué insiste el Al Ittihad en Hadj Moussa?

El interés por el futbolista argelino parece lógico desde el punto de vista deportivo. No es un simple extremo rápido, sino que reúne cualidades que necesita cualquier equipo que busque soluciones ofensivas variadas, sobre todo en los partidos en los que se enfrenta a defensas cerradas. Su capacidad para proteger el balón, regatear y generar superioridad numérica ofrece al entrenador una alternativa distinta a la de los extremos que dependen más de la velocidad en espacios abiertos.

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Además, Hadj Moussa todavía está en una edad que le permite seguir creciendo, lo que convierte su fichaje en una inversión a largo plazo y no en un simple refuerzo para un periodo corto. No obstante, el Al Ittihad también tiene que valorar el coste de la operación en comparación con otras opciones disponibles, para que el empeño en un nombre concreto no se convierta en una carga para su planificación en el mercado de fichajes.

De Francia a Argelia: así se forjó el talento

Hadj Moussa comenzó su carrera en Francia, donde pasó por las categorías inferiores del Torcy, el Montfermeil y el Lens, antes de dar el salto a Bélgica en 2022 de la mano del Olympic Charleroi y vivir después una etapa en el Patro Eisden en el verano de 2023.

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En febrero de 2024 llegó a la Eredivisie cedido al Vitesse Arnhem, donde llamó la atención del Feyenoord, que anunció su fichaje en abril de ese mismo año para que se incorporara al equipo en la temporada 2024-2025, con un contrato hasta el verano de 2030.

En el plano internacional, eligió defender a la selección de Argelia pese a haber nacido en Francia. Ya había jugado con las categorías inferiores antes de debutar con la absoluta en marzo de 2024 ante Bolivia.

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Así pues, el fichaje de Hadj Moussa no parece una simple pugna económica entre el Al Ittihad y el Feyenoord, sino una prueba de la capacidad del club saudí para combinar el atractivo económico con la persuasión deportiva frente a un club que no ve motivos para renunciar a su estrella a mitad de temporada.

Entre el deseo del Al Ittihad, la firmeza del Feyenoord y la incógnita sobre la postura del jugador, el próximo enero será un momento decisivo para saber si el extremo argelino abrirá un nuevo capítulo en su carrera en la Liga Roshn o si el Al Ittihad tendrá que aplazar hasta el verano el sueño de ficharlo.