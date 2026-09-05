Anis Hadj Moussa ha reaccionado de forma críptica a través de Instagram a la polémica en torno a su ausencia en el Feyenoord. El atacante argelino no forma parte este sábado de la convocatoria para la visita a domicilio ante el NEC, pero ha mostrado en redes sociales que sí está presente en Nimega. Con ello, desmiente en parte la información previa de De Telegraaf.

Hadj Moussa comparte en su historia de Instagram una foto desde el Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Junto a ella, el atacante escribe el llamativo y cínico texto: "It looks like home."

Con esa foto, Hadj Moussa parece querer desmentir al menos una parte de las informaciones previas de De Telegraaf . El periódico informó el sábado por la tarde de que el extremo había llegado tarde a la salida del autobús del equipo hacia Nimega y que después se había ido a casa.

Hadj Moussa comparte una foto desde el Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent y añade el llamativo texto "It looks like home". Con ello, parece desmentir al menos una parte de las informaciones previas de De Telegraaf.

El periódico informó el sábado por la tarde de que Hadj Moussa había llegado tarde a la salida del autobús del equipo hacia Nimega y que después se había ido a casa. De su foto se desprende que más tarde, en cualquier caso, sí acabó en Nimega.

Que Hadj Moussa no forma parte de la convocatoria sí está ya totalmente confirmado. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ha dado a conocer su once inicial para el duelo con el NEC y en él el extremo no aparece por ningún lado, mientras que Gaoussou Diarra arranca por la derecha y Luciano Valente ocupa la banda izquierda.

La ausencia de Hadj Moussa se produce con el trasfondo de un culebrón de mercado cada vez más intenso. El Ittihad Club, según De Telegraaf, volvió a ponerse en contacto con el Feyenoord este sábado y elevó en varios millones su oferta anterior de 37,5 millones de euros.

Así, la nueva propuesta se situaría en torno a los 40 millones de euros. Si el Feyenoord acaba aceptando su salida, en cualquier caso se trataría de un récord del club: Mats Wieffer y Santiago Gimenez se marcharon anteriormente ambos por una cantidad fija de 32 millones de euros.





Instagram @hadj.a20



