Haaland tras su gol en el derbi: "Me sentí insultado"

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, reveló detalles apasionantes del momento en que se revisó su gol ante el Manchester United, durante el derbi de la ciudad, después de que el delantero viviera instantes de incertidumbre antes de confirmarse la validez de un tanto que otorgó a su equipo una preciada victoria.

Declaró a la cadena "Sky Sports" tras el partido: "Al principio no entendí por qué se revisaba el gol. Pensé que quizá algún jugador había tocado el balón y había cambiado su trayectoria", pero reveló que se sintió "un poco ofendido" cuando creyó que el árbitro Michael Oliver pensaba que estaba en posición de fuera de juego.

El delantero noruego añadió que después recibió la señal que le tranquilizó sobre la validez del gol, explicando: "Miré al entrenador y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, y entonces supe que el gol era válido, así que me preparé para ir a celebrarlo".

El gol de Haaland sirvió para que el Manchester City resolviera el derbi de la ciudad ante el Manchester United por un tanto a cero, en la cuarta jornada de la Premier League, después de que el equipo lograra mantener su ventaja pese a haberse visto obligado a disputar parte del encuentro con 10 jugadores.

Haaland aseguró que ganar en el estadio de Old Trafford en esas circunstancias fue diferente, afirmando: "Siempre es maravilloso ganar partidos de fútbol, y no lo doy por sentado, pero ganar, especialmente con 10 jugadores en Old Trafford, es una tarea difícil. Es una sensación magnífica".

El delantero del City señaló que la inferioridad numérica obligó al equipo a cambiar su estilo, explicando: "Tuvimos que cambiar el plan un poco, pero Enzo Maresca nos diseñó un plan que nos permitía jugar según nuestros distintos puntos fuertes y apoyarnos más en los contraataques".

Sobre su papel personal en el partido, Haaland aseguró que su misión era esperar el momento adecuado, afirmando: "Para mí personalmente, solo tenía que estar ahí, esperar una oportunidad, y si se me presentaba una ocasión, debía estar preparado para aprovecharla".

Haaland no se limitó a hablar del aspecto ofensivo, sino que elogió el espíritu combativo que mostraron sus compañeros, subrayando que el equipo necesitaba jugadores capaces de luchar jugando con diez futbolistas.

Dijo: "También necesitábamos luchadores en el equipo, y tenemos muchos. Miren nuestro mediocampo, es algo que les encanta hacer".

El delantero noruego expresó su gran orgullo por lo que ofrecieron sus compañeros, subrayando que el equipo no perdió su fuerza pese a la inferioridad numérica: "Estoy muy, muy orgulloso de todos; incluso jugando con 10 jugadores, seguimos siendo un buen equipo, y lo demostramos hoy. Creo que nos volvimos aún más incisivos incluso con 10 jugadores".

Con esta victoria, el Manchester City elevó su cuenta a 12 puntos con pleno de triunfos, igualando al líder Arsenal, pero ocupa el segundo lugar por diferencia de un gol, mientras que el Manchester United se quedó estancado en 4 puntos en el decimotercer puesto.