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Karim Malim

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Haaland sorprende a la afición con un regalo inusual tras el Mundial

E. Haaland
Noruega vs Inglaterra
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EE. UU.

Sigue generando polémica

Erling Haaland, figura excepcional dentro y fuera del campo, acaparó la atención tras la eliminación de Noruega en el Mundial.

Tras el regreso de la selección a Oslo, el delantero del Manchester City descendió del avión con una botella en forma de mapache, un gesto que despertó la curiosidad de aficionados y fotógrafos.

El jugador compartió la imagen en redes con el comentario «Me ha seguido hasta casa», acompañado de un emoji de risa, lo que provocó miles de interacciones.

Según el diario español «Marca», Haaland compró la figura en «Wild Bill’s Western», una tienda de Dallas que ahora presume de su visita.

El diario añadió que la figura, un mapache con una botella de whisky, costaba 750 dólares y que las existencias se agotaron tras la difusión de las fotos de Haaland.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

En lo deportivo, cerró su primer Mundial con siete goles y llevó a Noruega a cuartos de final, donde Inglaterra le eliminó en prórroga.

Llegar a cuartos fue el mejor resultado de Noruega en un Mundial. Tampoco pasó desapercibido el lujoso bolso que llevaba, famoso en su colección personal.

Según «Marca», el noruego, fan de los «Hermès Birkin», eligió esta vez un Dolce & Gabbana que completó su llamativo look.

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