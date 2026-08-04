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¿Ha tomado su decisión? Vinícius insinúa su futuro con palabras claras

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Gran polémica en torno al futuro de la estrella brasileña

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, dejó entrever cuál será su futuro con el club merengue, en medio de la polémica sobre su porvenir y su vinculación con una salida hacia el Arsenal este verano.

Vinicius se entrena actualmente bajo las órdenes de José Mourinho y realizó sus primeras declaraciones sobre el nuevo proyecto del Real Madrid dirigido por el técnico portugués.

Y aunque su futuro sigue siendo incierto, ya que su contrato termina el próximo verano y hasta ahora no lo ha renovado, esta cuestión no le preocupa en este momento, a pesar de que espera una reunión con el Real Madrid para intentar llegar a un acuerdo.

Vinicius declaró a través de el canal de televisión del Real Madrid: "Las cosas han ido bien, he conocido al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y he entrenado duro. Mourinho me quiere como siempre he sido: feliz, alegre y jugando a mi manera al fútbol".

El jugador prosiguió en otro mensaje sobre su intención de continuar vistiendo de blanco: "Necesitamos prepararnos físicamente para que las lesiones se reduzcan durante la temporada y podamos contar con todos".

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El brasileño habló sobre los entrenamientos: "Ayer una sesión de entrenamiento doble, y hoy una sola. Así son las cosas. Hoy hemos hecho algunos ejercicios en el gimnasio y ejercicios cortos para fortalecer los músculos de las piernas. Fue una buena sesión de entrenamiento, y todos nos marchamos muy agotados, pero ahora es momento de descansar de cara a mañana. Así es la pretemporada, y tenemos que estar listos".

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