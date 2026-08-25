¿Ha quedado Hamza Abdelkarim fuera de los planes de Flick?

El Barcelona ha decidido, tras analizar el mercado, no incorporar a ningún delantero centro si no logra fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Según la emisora española Cadena SER, el club catalán intentará hasta el final cerrar el fichaje del delantero del Atlético, que es una prioridad para el técnico Hansi Flick, consciente el club del esfuerzo que realiza el jugador.

El delantero argentino había recibido una llamada de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, pero no desea marcharse al conjunto londinense, ya que solo quiere jugar en el Barcelona.

Las otras alternativas para la posición de ariete son Harry Kane, Lautaro Martínez y João Pedro, aunque no están disponibles para el Barcelona.

En cuanto a las opciones de bajo coste como Tresoldi o Elye Wahi, gustan pero no mejorarían el nivel actual de la plantilla del Barcelona.

La emisora española señaló que, en caso de no incorporar a Álvarez, Flick tendrá en cuenta a varios jugadores de la plantilla del equipo para ocupar la posición de delantero, como Raphinha, Gordon, Ademe, Dani Olmo y Hamza Abdelkarim.

Hamza Abdelkarim sigue dentro de los planes de Flick pese a no haber participado en el primer partido del Barça ante el Elche en LaLiga.



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