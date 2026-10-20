«El Real Madrid ha perdido credibilidad, tanto a nivel institucional como deportivo», afirmó el presidente del Barça en una entrevista con L'Equipe, y añadió: «Creo que han tomado el camino equivocado y ahora están pagando el precio. Han sacado la chequera para fichar a muchos jugadores muy caros que no están dando los resultados esperados».

De hecho, el conjunto madrileño no ha ganado ningún título importante en los dos últimos años. El Barça, en cambio, es el gran referente del fútbol español bajo las órdenes de Hansi Flick y, con nueve victorias en nueve partidos, va camino del título de LaLiga. Antes del Clásico del próximo domingo, aventaja en seis puntos a su eterno rival. Una victoria de los catalanes podría ser ya decisiva. Por delante del Real también está el Atlético de Madrid, segundo con un punto más. Según los rumores, el técnico José Mourinho ya estaría sometido a una gran presión antes del esperado duelo.

Una situación que, según Laporta, también se debe a los grandes egos de la plantilla de estrellas del Real Madrid, encabezada por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior. «Tener más de un gallo en el mismo gallinero nunca puede funcionar», afirmó el dirigente de 64 años. A su juicio, la apuesta del Barça por recurrir mucho más a los talentos de su cantera es claramente superior a la política de fichajes del Real.

¿Por qué se ha roto la relación entre el Barça y el Real Madrid?

Laporta también se pronunció sobre la relación entre ambos clubes, muy deteriorada desde hace tiempo. «Ya no existe. Incluso diría que ahora es una confrontación», dejó claro.

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El Barça y el Real llevan meses enfrentándose públicamente. El principal detonante se considera el mediático caso Negreira, en cuyo centro están los pagos de hasta siete millones de euros que el FC Barcelona realizó durante muchos años a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros español. En mayo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusó al conjunto azulgrana, entre otras cosas, de corrupción y calificó el caso como «el caso de corrupción más grave de la historia del fútbol». «He ganado siete ligas. Podría haber ganado el doble. Las otras me las robaron», afirmó, entre otras cosas.

La situación ha escalado hasta tal punto que el caso llegará a los tribunales el 25 de noviembre. Ese día, ambas partes deberán comparecer en Madrid para un acto de conciliación. La cita es previa a un posible proceso penal por difamación contra Pérez.

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Por qué el Real Madrid no solo está enfrentado con el Barça

Además, Laporta lanzó recientemente graves acusaciones contra el Real Madrid, que estos días también mantiene una disputa con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. El club madrileño había pedido la dimisión de Tebas después de que este acusara a su canal de televisión, a través de X, de hacer propaganda al estilo de la Alemania nazi.

«Tener a Javier Tebas como presidente de LaLiga, con la experiencia que requieren estos asuntos. Además, sabe bien cómo contrarrestar estos ataques de Madrid contra LaLiga», dijo Laporta antes del partido de liga del sábado en el campo del Real Betis (5-2). Y añadió: «Parece que quieren destruirlo todo, que quieren destruir LaLiga, que quieren destruir el Comité Técnico de Árbitros. Tampoco están contentos con la federación; no están contentos con nada».



