La imagen de la aparición de Cristiano Ronaldo en el estadio de Malmö antes de uno de los entrenamientos de la selección de Portugal cobró una relevancia especial, luego de que el capitán del equipo abandonara de forma sorpresiva la concentración de su país este miércoles, tras la escalada de la tensión en torno a su relación con el entrenador Jorge Jesus.

Ronaldo había aparecido ayer en el estadio de Malmö, con un vaso de café en la mano, y caminó unos pasos dentro del terreno de juego antes de marcharse, una escena que podría ser la última con la selección de Portugal, ante la posibilidad de que se retire del fútbol internacional.

"El Don" se ausentó ayer de los entrenamientos colectivos, ya que el diario portugués "A Bola" aclaró que realizó entrenamientos individuales en el gimnasio, en lugar de trabajar con sus compañeros.

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La crisis se agravó después de que Jesus asegurara, durante su rueda de prensa de este día, que Ronaldo no se había negado a entrenar, negando la existencia de un problema entre ambos, antes de recalcar que él es el único que toma las decisiones en la selección, y que ni Ronaldo ni nadie es capaz de cambiar sus ideas.

Las declaraciones de Jesus llegaron tras lo que se comentó sobre el enfado de Ronaldo, debido a que no participó en la victoria sobre Noruega (2-1) el pasado domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

"El Don" no participó en el partido —ni siquiera desde el banquillo—, además de que tampoco entrenó con sus compañeros el lunes y el martes. Jesus había aclarado antes del encuentro que planeaba hacerlo jugar, pero era poco probable que fuera titular.

Y tras el pitido final en Oslo, Ronaldo se dirigió directamente desde el banquillo al túnel de vestuarios, sin unirse a sus compañeros para saludar a la afición portuguesa que asistió al partido.

En respuesta a las últimas declaraciones de Jesus, la estrella del Al Nassr saudí anunció su salida de la concentración de Portugal, y añadió que revelaría "en el momento oportuno" la verdad sobre los motivos que lo llevaron a abandonar la selección, deseando suerte a sus compañeros.



