Gyökeres, héroe del Arsenal, presiona al Manchester City

El Arsenal dio un gran paso hacia el título de la Premier League este sábado al vencer 3-0 al Fulham. Con este resultado, el líder aumenta a seis puntos su ventaja sobre el Manchester City, que tiene dos partidos menos y visita el lunes al Everton.

El líder se mostró superior en la primera parte en el Emirates Stadium y rompió pronto el empate. Bukayo Saka centró desde la derecha hacia Viktor Gyökeres, quien se deshizo de su marcador y marcó el 1-0 a bocajarro. Poco después, Leandro Trossard disparó fuera por poco, para alivio del Fulham.

El equipo londinense siguió apretando y sufrió un susto cuando Gyökeres y Saka fallaron en posiciones de peligro. Riccardo Calafiori parecía marcar el 2-0 de cabeza tras un pase de Trossard, pero el italiano estaba en fuera de juego y el gol fue anulado. Sin embargo, el 2-0 de Saka justo antes del descanso subió al marcador tras una asistencia de Gyökeres.

Antes del descanso llegó el 3-0: Trossard centró y Gyökeres cabeceó con elegancia ante Leno.

El Fulham empezó fuerte la segunda parte, pero nunca puso en aprietos al Arsenal, que mantuvo su orden y buscó espacios a la espalda de la defensa rival. Gyökeres, tras dos goles y una asistencia, fue sustituido entre aplausos por Arteta al cumplirse la hora de juego.

En los últimos minutos, el Arsenal se limitó a conservar su ventaja. El Fulham creó peligro con un disparo de Castagne que detuvo Raya. Los ‘Gunners’ siguieron animando al líder y Calafiori acertó el larguero de cabeza.

El Arsenal disfrutó así de una noche redonda y deja toda la presión en manos del Manchester City. Su siguiente compromiso en la Premier será visitar al West Ham United, en zona de descenso tras perder 3-0 con el Brentford.