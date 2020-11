Guía Eurocopa 2021: cuándo empieza, grupos, calendario, partidos y sedes

La debería haber estrenado formato de sedes en 2020, disputándose el torneo en un gran número de países a lo largo del continente europeo. Pero finalmente, a raíz del brote del nuevo coronavirus que sigue impactando en toda la sociedad, el torneo tendrá que esperar hasta 2021.

La UEFA había decidido organizar "una fiesta en toda Europa" para celebrar los 60 años vividos desde el torneo inaugural y, por segunda vez en la historia, contará con 24 equipos. El campeonato se iba a disputar entre el 12 de junio y el 12 de julio de 2020, pero se ha decidido postergarla un año. Así las cosas, se disputará del 11 de junio al 11 de julio. y goza ya de un nuevo calendario de partidos según confirmó la propia UEFA el 17 de junio.

