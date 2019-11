Grupo B Eurocopa 2020: Dinamarca, Rusia, Bélgica y Finlandia; fechas, partidos, horarios y TV

El conjunto de Roberto Martínez es uno de los favoritos para quedarse con el torneo continental, algo que nunca logró.

Este sábado se ha realizado en Bucarest el sorteo de la fase final de la 2020, campeonato en el que la Selección de parte como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título continental después de acabar tercera en el pasado Mundial de 2018.

El equipo de Roberto Martínez ha dejado sensaciones espectaculares también en la Eliminatoria camino del certamen continental, y cuenta con futbolistas de la talla de Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku o Thibaut Courtois que invitan a soñar con la conquista de Europa.

EL PALMARÉS DE LA EUROCOPA: TODOS LOS GANADORES

Bélgica, que nunca ganó la EURO y sólo ostenta un subcampeonato (1980), es cabeza de serie en el Grupo B, ese que Rusia y ya integraban por ser anfitrionas. Los belgas se unieron a este grupo porque sólo hay dos cabezas de serie que no tienen sede. La otra era y, al no poder enfrentarse con Rusia ni jugar en San Petersburgo (por decisión de la UEFA debido a razones políticas), quedaba automáticamente asignada al Grupo C.

Para el Grupo B, por tanto, sólo había que saber si lo iba a completar Finlandia o , del Bombo 4. La otra incógnita era conocer quién sería sede del partido entre Rusia y Dinamarca, donde la suerte ha favorecido al conjunto danés

RIVALES

Bélgica parte como favorita en este grupo tras su buena actuación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la que fue tercer lugar.

Los rusos, por su parte, esperan confirmar que su llegada a los cuartos de final en su Mundial no fue mero producto de la localía. Curiosamente, belgas y rusos también compartieron grupo en la fase clasificatoria para el torneo continental.

Dinamarca regresa a la Euro tras perderse la edición de 2016 y, aunque resulta muy difícil imaginar otra sorpresa como su título en 1992, cabe recordar que en el pasado Mundial llevaron hasta los penales a la eventual subcampeona .

Finlandia parte como el rival débil del grupo al ser debutante en la Euro.

PARTIDOS, DÍAS Y HORARIOS