Guardiola responde a los rumores sobre su posible llegada a la selección italiana

Pep Guardiola ha confirmado que no regresará a los banquillos tras dejar el Manchester City, desmintiendo los rumores que le situaban como seleccionador de Italia.
Tras casi dos décadas entrenando, afirma que es hora de alejarse del fútbol y atender otros aspectos de su vida.
En declaraciones a «Football Italia», afirmó: «No siento que eche de menos nada a nivel mental».
Y añadió: «Empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha girado en torno al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz sin él».
“Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en que necesitas un respiro. Quizá un día me despierte y diga: “Bueno, quiero volver a entrenar”. Necesito sentir que lo echo de menos, pero ahora mismo no lo siento así”.
Ahora su prioridad es estar con su familia, sobre todo con sus hijos y con su padre de 95 años.
Estoy intentando entender cómo será mi vida. He decidido dejarlo porque quiero cuidarme mejor. Quiero dedicar más tiempo a mis hijos y a mi padre, de 95 años. Ahora, con 56, mi perspectiva ha cambiado y aún me adapto a esta nueva etapa, pero todo va bien».