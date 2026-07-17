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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

Guardiola responde a los rumores sobre su posible llegada a la selección italiana

P. Guardiola
Manchester City
Italia
World Cup
España
Inglaterra
Italia

Una nueva etapa

Pep Guardiola ha confirmado que no regresará a los banquillos tras dejar el Manchester City, desmintiendo los rumores que le situaban como seleccionador de Italia.

Tras casi dos décadas entrenando, afirma que es hora de alejarse del fútbol y atender otros aspectos de su vida.

En declaraciones a «Football Italia», afirmó: «No siento que eche de menos nada a nivel mental».

Y añadió: «Empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha girado en torno al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz sin él».

“Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en que necesitas un respiro. Quizá un día me despierte y diga: “Bueno, quiero volver a entrenar”. Necesito sentir que lo echo de menos, pero ahora mismo no lo siento así”.

Amistosos
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Ahora su prioridad es estar con su familia, sobre todo con sus hijos y con su padre de 95 años.

Estoy intentando entender cómo será mi vida. He decidido dejarlo porque quiero cuidarme mejor. Quiero dedicar más tiempo a mis hijos y a mi padre, de 95 años. Ahora, con 56, mi perspectiva ha cambiado y aún me adapto a esta nueva etapa, pero todo va bien».

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