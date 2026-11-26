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El duelo entre el Al Jazira emiratí y el Gol Gohar iraní en la Liga de Campeones de Asia 2 vivió un episodio insólito: el árbitro sirio Hanna Hattab fue sustituido en el descanso tras las acusaciones del entrenador del conjunto iraní, Mehdi Rahmati, que aseguró que el colegiado estaba «ebrio».

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Hattab, de 37 años, había dirigido la primera parte del partido, que terminó con victoria del Al Jazira por 1-0 con gol de Anderson Talisca. En ese tiempo mostró siete tarjetas amarillas, y una de sus decisiones desató una gran polémica: amonestó al portero Ersin Destanoğlu en una acción que desconcertó a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, aunque más tarde anuló la tarjeta.

Según el diario británico «The Sun», las imágenes de televisión mostraron al entrenador del Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritándole al árbitro «¡Está borracho!» en protesta por sus decisiones durante la primera parte.

Al comienzo de la segunda mitad, Hattab no volvió al terreno de juego y el cuarto árbitro pasó a dirigir el encuentro en su lugar.

El entrenador del Gol Gohar explica su postura

Tras el partido, Rahmati criticó el estado que mostraba el árbitro: «El árbitro que dirigió el partido contra el Al Jazira no estaba en un estado normal, e incluso los jugadores del Al Jazira nos dijeron lo mismo».

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Y añadió: «El club informó de inmediato a los responsables del partido y advertimos de que no jugaríamos si la situación seguía así».

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Una versión que descarta la embriaguez y apunta a una causa médica

Por su parte, el periodista omaní Issa Said desmintió las afirmaciones de que Hattab estuviera ebrio y señaló que lo ocurrido pudo deberse a una bajada del nivel de azúcar en sangre.

Said escribió en su cuenta de la red social X: «Lo que le pasó a Hattab fue consecuencia de una bajada del nivel de azúcar en sangre, lo que le hizo perder la concentración y la consciencia».

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Añadió que el árbitro se sometió a un reconocimiento médico después del partido y aseguró que no estaba ebrio, al contrario de lo que se había difundido.

Hattab responde en un comunicado oficial

Por su parte, el árbitro sirio se pronunció sobre lo sucedido en una publicación en su cuenta de Facebook, en la que aseguró que espera una postura oficial de la Federación Siria de Fútbol y que se pondrá en contacto con los organismos responsables de él dentro y fuera de su país antes de emitir un comunicado en el que aclarará todos los detalles y circunstancias.

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«Esperaré la comunicación oficial y la postura oficial de la Federación Árabe Siria de Fútbol, y también me pondré en contacto con las personas y los organismos responsables de mí dentro y fuera del país, antes de emitir un comunicado oficial en el que explicaré con total transparencia y claridad todos los detalles y los hechos relacionados con lo ocurrido en el partido en el que representé a mi federación y a mi país en la Liga de Campeones de Asia 2», declaró Hattab.

El árbitro subrayó su rechazo a que se invada su vida privada o se le difame, y añadió: «La vida familiar y personal no es responsabilidad de los demás ni un juego en vuestras manos. La religión, la razón y la moral no aceptan que se ofenda la intimidad de las personas ni que se las difame».

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Y cerró su mensaje diciendo: «Gracias a todos, a los buenos y a los malos de entre vosotros».