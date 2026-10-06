Gran sorpresa: ¡Cristiano Ronaldo se condena a sí mismo!

La crisis de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal sigue acaparando el protagonismo, pese al éxito del equipo al conseguir el pleno de puntos durante el parón internacional y asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la UEFA, a la espera de lo que revele el capitán de la selección sobre los detalles de la crisis y su propia versión de los hechos.

El diario portugués "A Bola" sacó a la luz un episodio que se remonta al año 2011, cuando se vivió una situación similar al decidir el defensa portugués Ricardo Carvalho abandonar la concentración de la selección tras su exclusión del once titular, en un incidente en el que intervino Ronaldo, que por entonces tenía tan solo 26 años.

Paulo Bento, seleccionador de Portugal en aquel momento, había preferido alinear a Pepe en detrimento de Carvalho, pese a que este último era compañero de Ronaldo en el Real Madrid, y pese a que Pepe disputó el partido sin haber entrenado previamente debido a algunos problemas físicos.

Días después del episodio, Carvalho relató los detalles de lo ocurrido: "Cuando volví del entrenamiento, sentí falta de respeto. Me sentí como si no me quisieran, me hicieron sentir así".

Y añadió: "Llegué a mi habitación y ni siquiera me cambié de ropa. No fue algo premeditado en absoluto, simplemente estaba enfadado y no hablé con nadie. Ese fue mi gran error, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Estaba muy confundido en aquel momento".

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En aquel momento, Ronaldo intentó calmar la situación, asegurando que el puesto de ningún jugador en la selección está garantizado, y dijo: "Nadie tiene su puesto asegurado en la selección. Quien esté en su mejor momento y a quien elija el entrenador será quien juegue".

Meses después, el capitán de Portugal volvió a comentar el episodio de Carvalho: "Carvalho se equivocó, pero todos nos equivocamos".

La historia cobra una relevancia especial a la luz de la crisis actual, después de que Jorge Jesus y varios compañeros de Ronaldo, junto a Pedro Proença, intentaran contactar con él tras el partido ante Noruega en el estadio Do Dragão, mientras que el jugador guardó silencio y se limitó a asegurar que revelaría su versión en el momento oportuno.